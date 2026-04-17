40.000 Euro weg: Salzburger hat Überweisungen selbst freigegeben

Zwei Geschädigte haben am 6. Dezember 2025 bei der Polizei Anzeige wegen eines betrügerischen Datenmissbrauchs erstattet. Von ihrem gemeinsamen Konto sind davor knapp 39.900 Euro abgebucht worden.

Fast 40.000 Euro waren es, die im Dezember letzten Jahres plötzlich am Konto von zwei Personen aus Salzburg gefehlt haben, wie die Polizei nun berichtet. Das Geld ist unrechtmäßig abgebucht worden, so die Beamten weiter. Daraufhin starteten die Ermittlungen, die es ermöglichten, den Tathergang anhand von Onlinebanking-Daten zu rekonstruieren.

Banken „kämpfen“ mit „Faktor Mensch“

Dadurch konnte festgestellt werden, dass die Transaktionen von einem der Geschädigten freigegeben worden waren und der Zugriff aufs Konto auch ermöglich wurde. Genau mit diesem Problem kämpfen Banken allgemein in Österreich. Wie Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), auf Nachfrage von 5 Minuten nämlich erklärte, würde der Faktor Mensch eine wesentliche Rolle spielen: „Getäuschte Kunden geben oft Zahlungen selbst aktiv frei oder bestehen auf deren Ausführung, ungeachtet einer von der Bank erkannten Verdachtslage.“ Alles dazu hier auf 5min.at: Konto von Österreicherin leergeräumt: Was Banken gegen Betrug machen.

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Polizei stellt rund 3.200 Euro sicher

Die Ermittlungen führten die Beamten schließlich bis nach Deutschland. In Zusammenarbeit mit der deutschen Polizei konnten dann schließlich aber drei Beschuldigte ausgeforscht werden: ein 25-jähriger Türke, ein 43-jähriger Deutscher und ein 39-jähriger Syrer. Von ihnen konnte ein Teilbetrag von knapp 3.200 Euro sichergestellt werden. Während der Deutsche und der Syrer in Deutschland wohnen, wurde gegen den Türken eine Aufenthaltsermittlung veranlasst, erklärt die Polizei abschließend.