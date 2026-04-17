Monatelang verschwunden: Sarah Ferguson in Österreich gesichtet

Ex-Herzogin und die Ex-Gattin von Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, ist scheinbar nach einigen Monaten wieder gesichtet worden - in Österreich.

Sieben Monate lang ist es still um die ehemalige Herzogin aus Großbritannien geworden, nun ist sie scheinbar wieder aufgetaucht. Auf Fotos der britischen „Sun“ ist Sarah Ferguson in einem Luxus-Resort in Österreich zu sehen. Wo genau sie ist, erklärt man im britischen Boulevard-Blatt aber nicht. Wie die Bilder zeigen, möchte sie auch möglichst undercover bleiben, hat sie doch eine hellblaue Kappe auf. Und der britischen Zeitung wird von einem Insider auch bestätigt, dass sie sich „hoch oben in den Alpen sehr unauffällig“ verhalten habe.

Letzter öffentlicher Auftritt von Sarah Ferguson Mitte September 2025

Auch die Gegend scheint laut dem Mann wie „der perfekte Ort, um unterzutauchen, wenn es heiß hergeht“. Den letzten öffentlichen Auftritt hatte die ehemalige Herzogin von York übrigens am 16. September 2025, als sie um Katharine von Kent in der Westminster Cathedral in London trauerte, ehe sie sich aus der Öffentlichkeit zurückzog.

Auch Sarah Ferguson von Epstein-Skandal betroffen

Und das hat durchaus Gründe, ist doch nicht nur ihr ehemaliger Gatte von den Auswirkungen des Epstein-Skandals betroffen. Auch Ferguson war Thema, neben ihrem Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor hat sie ebenfalls ihren Titel als Herzogin verloren. Zudem musste sie eben aus der Royal Lodge ausziehen. Es gilt freilich die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 09:03 Uhr aktualisiert