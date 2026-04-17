Pneumokokken Fälle nehmen zu: 1.000 Erkrankungen, teils tödlich

In Österreich ist die Zahl schwerer Pneumokokken-Erkrankungen deutlich gestiegen: Laut aktuellem Jahresbericht der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit wurden im Jahr 2024 insgesamt 944 invasive Fälle registriert.

Im Jahr davor waren es noch 812 Erkrankungen, ein neuer Höchststand. Darauf machte auch der Österreichischer Verband der Impfstoffhersteller aufmerksam.

Pneumokokken-Impfung für ältere Personen gratis

Besonders häufig betroffen sind ältere Menschen. Seit November gibt es jedoch eine wichtige Neuerung in Österreich: Die Pneumokokken-Impfung ist für alle Personen ab 60 Jahren sowie für Risikogruppen kostenlos verfügbar.

„Mit dem Ausbau des Impfprogramms setzen wir ein starkes Zeichen für soziale Gerechtigkeit und machen deutlich: Wir lassen niemanden zurück.“ Bundesministerin Korinna Schumann

Pneumokokken-Erkrankung kann tödlich verlaufen

Schwere Krankheitsverläufe und mehr Todesfälle durch Pneumokokken sorgen für Besorgnis. Wie in einer Aussendung betont wird, lässt sich der tatsächliche Effekt des neuen Impfprogramms wohl erst im kommenden Jahr bewerten. Fest steht aber: Im vergangenen Jahr entwickelten insgesamt 944 Menschen in Österreich eine invasive Pneumokokken-Erkrankung. Dabei drangen die Bakterien – die üblicherweise „nur“ eine klassische Lungenentzündung auslösen – in eigentlich keimfreie Bereiche des Körpers vor.

Verlauf kann schwer sein

„Die Folgen sind oft gravierend: Die Krankheit zeigt sich häufig als besonders schwere Lungenentzündung, kann aber auch zu einer Blutvergiftung (Sepsis) oder einer Hirnhautentzündung (Meningitis) führen. „Der Verlauf kann sehr schwer sein, eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen und leider auch – selbst mit Behandlung durch Antibiotika – zum Tod führen”, sagt Eveline Kink, Leiterin der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie am LKH Graz und Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP). 2025 sind 64 Personen an der Erkrankung gestorben, das sind sieben mehr als im Jahr davor.

Was sind Pneumokokken?

Pneumokokken sind weit verbreitete Bakterien, die sich häufig unbemerkt im Nasen-Rachen-Raum von Kindern und Erwachsenen befinden, ohne Beschwerden zu verursachen. Unter bestimmten Umständen können sie jedoch Erkrankungen auslösen – etwa Mittelohr- oder Nebenhöhlenentzündungen sowie schwerwiegende Infektionen wie Lungenentzündung, Blutvergiftung oder Hirnhautentzündung. Zur Behandlung kommen in der Regel Antibiotika zum Einsatz. Zusätzlich bietet eine Impfung und Hygienemaßnahmen einen wirksamen Schutz vor Pneumokokken und kann helfen, die Ausbreitung einzudämmen.