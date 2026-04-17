Vorsicht vor Abo-Falle: 189 Euro für einen Horoskop-Dienst

Das stand wohl nicht in den Sternen: Derzeit häufen sich Berichte von Nutzerinnen und Nutzern über unerwartete Forderungen durch angebliche Horoskop- oder „KI-Astrologie“-Seiten.

Die geschilderten Fälle folgen meist demselben Muster: Die Plattform Watchlist Internet warnt aktuell vor einer neuen Welle dubioser Horoskop-Angebote im Netz. Immer mehr Betroffene erhalten plötzlich Rechnungen – oft über rund 189 Euro – für angebliche Abos, die sie nach eigenen Angaben nie abgeschlossen haben.

Rechnungen sehen seriös aus

Typisch für diese Fälle: Die Zahlungsaufforderungen wirken auf den ersten Blick seriös. Sie enthalten persönliche Daten wie E-Mail-Adresse, Wohnanschrift oder sogar eine angebliche IP-Adresse und ein Datum des Vertragsabschlusses. Damit soll zusätzlicher Druck aufgebaut werden. Mehr Informationen zur Horoskop Abo-Falle findet sich hier.

KI-Chatbots locken an

Die dahinterstehenden Websites funktionieren meist nach demselben Prinzip. Nutzer werden mit scheinbar kostenlosen oder günstigen Horoskop-Analysen oder KI-Chatbots angelockt. Erst später soll daraus ein kostenpflichtiges Abo entstehen. Auffällig ist laut Watchlist Internet auch, dass viele dieser Seiten ähnlich aufgebaut sind und häufig eine kaum bekannte Firma mit Sitz in London als Betreiber nennen, über die nur wenige Informationen existieren.

Was bei Abo-Rechnungen zu tun ist

Grundsätzlich gilt: Unaufgefordert zugeschickte Rechnungen sollten nicht einfach bezahlt werden. In vielen Fällen steckt eine klassische Abo-Falle dahinter, bei der Kosten bewusst verschleiert oder erst nachträglich geltend gemacht werden.