Katastrophenübung: Im Asbest-Steinbruch lagen Schüler im Staub

Wie Greenpeace nun berichtet und kritisiert, hat im Oktober 2025 im Steinbruch Pilgersdorf im Burgenland eine Katastrophenübung mit unter anderem 27 Schülern stattgefunden. Dieser wurde später wegen Asbest geschlossen.

Im asbestbelasteten Steinbruch Pilgersdorf (Bezirk Oberpullendorf, Burgenland) hat am 18. Oktober 2025 eine Katastrophenübung stattgefunden. 447 Menschen haben dort für den Ernstfall trainiert, berichtet nun Greenpeace Österreich. Dabei sei spätestens seit 2011 die Asbestbelastung amtsbekannt gewesen. Nach der behördlichen Schließung Anfang 2026 haben sich dann schließlich mehrere besorgte Teilnehmer bei Greenpeace gemeldet, so die Organisation nun. Unter den Teilnehmern waren etwa das Rote Kreuz, Feuerwehren aus Niederösterreich und dem Burgenland, der Arbeiter-Samariterbund, die Rettungshundebrigade und 27 Schüler aus Niederösterreich.

Greenpeace: „Die Gesundheit wurde aufs Spiel gesetzt“

Daher hat man eine sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts strafrechtlich relevanter Tatbestände einbringen lassen, woraufhin Ermittlungen unter anderem gegen die potentiell Verantwortlichen auf Landes- und Bezirksebene sowie der Betreiberfirma des Steinbruchs beantragt wurden. Für sie alle gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Stefan Stadler, Sprecher des Investigativ-Teams bei Greenpeace Österreich weiß außerdem: „Um Bergungen zu proben, wurden Schülerinnen und Schüler in hochgradig asbesthaltigem Gestein vergraben oder gar auf staubige Förderbänder gelegt, wo zuvor Unmengen an asbestbelasteten Gestein zerkleinert wurden. Die Gesundheit der vielen Einsatzkräfte und Freiwilligen wurde aufs Spiel gesetzt.“

©Vanessa Wittmann | Für die Übungen wurden Freiwillige geborgen… ©Vanessa Wittmann | …die im Staub lagen.

Keine Masken bei Übung getragen

Zusätzlich habe niemand bei der Übung eine Maske getragen, obwohl bei der Einfahrt zum Steinbruch ein dementsprechendes Hinweisschild stehe. Einsatzkräfte und zu bergende Opfer seien außerdem unmittelbar am Förderband unter dem Steinbrecher, wo der Asbestgehalt wohl besonders hoch sein dürfte, vermutet Greenpeace. Als Staub könnten Asbestfasern besonders leicht eingeatmet werden. Und abschließend erklärt man noch die Auswirkungen: „Gelangen Asbestfasern in die Lungen, bleiben sie dort ein Leben lang und können nach Jahren schwerwiegende Krebserkrankungen wie Kehlkopfkrebs, Lungenkrebs, Rippen- und Bauchfellkrebs auslösen.“