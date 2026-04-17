Vollzeit-Bonus: 1.000 Euro netto jährlich und steuerfrei

In Österreich ist Teilzeitarbeit im EU-Vergleich besonders verbreitet. Laut Statistik Austria liegt das Land auf Rang drei. Ein Vollzeit Bonus soll entgegenwirken.

Auf einen Blick Im Durchschnitt ist die geleistete Arbeitszeit pro Woche in Österreich auf unter 30 Stunden zurückgegangen

Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck schlägt Steuerfreibetrag von mindestens 1000 Euro für Vollzeitarbeit vor

Deckelung: Beihilfen sollen schrittweise reduziert werden

Österreich: Auffallend viele Teilzeit-Anstellungen

In Wien ist rund ein Drittel der Erwerbstätigen in Teilzeit beschäftigt. Bereits 2022 arbeitete jeder achte Mann und etwa jede zweite Frau nicht in Vollzeit. „Das wundert mich nicht, denn die Menschen können rechnen“, so Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien: „In Österreich wird Vollzeitarbeit diskriminiert.“ Seine Forderung: Ein Freibetrag von zumindest 1.000 Euro soll sicherstellen, dass sich Vollzeitarbeit finanziell stärker bemerkbar macht denn er kritisiert, dass sich Vollzeitarbeit finanziell zu wenig auszahlt. Zwar steige das Einkommen, jedoch nicht im selben Verhältnis zur erbrachten Arbeitsleistung.

Bist du mit deinem Lohn/Gehalt zufrieden? Nein! Ja, absolut Könnte mehr sein Ich bin gerade in einer Gehaltsverhandlung deswegen Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Arbeit muss sich im Gehalt widerspiegeln

Aus seiner Sicht braucht es daher klare Anreize: Arbeit müsse nicht nur attraktiv sein, sondern sich auch spürbar im Geldbörsel niederschlagen. Andernfalls drohen laut Ruck langfristig wirtschaftliche Probleme. Walter Ruck spricht sich dafür aus, Beschäftigung im vollen Stundenausmaß gezielt aufzuwerten. Arbeit dürfe nicht nur „irgendwie lohnend“ sein, sondern müsse sich auch deutlich im Einkommen widerspiegeln. Andernfalls drohen laut dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien langfristige wirtschaftliche Nachteile.

Steuerlicher Bonus von 1.000 Euro

Konkret bringt Ruck einen steuerlichen Absetzbetrag von zumindest 1.000 Euro jährlich ins Spiel. Damit soll der finanzielle Abstand zwischen Teilzeit- und Vollzeitjobs verkleinert werden. Ziel sei es, dass Personen mit höherem Arbeitseinsatz auch spürbar mehr Netto vom Brutto behalten, da sie entsprechend mehr in das System einzahlen. Darüber hinaus plädiert er für Änderungen bei staatlichen Unterstützungen: Einkommensabhängige Leistungen – etwa im Bereich Energie oder Wohnen – sollten bei steigendem Einkommen nicht abrupt wegfallen, sondern schrittweise reduziert werden.