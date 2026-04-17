„Modernes Bauunternehmen“ schlittert in die Pleite

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) nun berichtet, wurde über das Vermögen der SECO Baukonzept GmbH ein Konkursverfahren mit Masseverwalter am Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg) eröffnet.

Die Firma ist ein Bauunternehmen, das sich auf An- und Umbauten, Sanierungen und den Innenausbau spezialisiert hat und dabei im Bereich Abbrucharbeiten, Schremmarbeiten, Bodenlegearbeiten und Malerarbeiten tätig ist. Im Mittelpunkt der Wohnprojekte stehen Nachhaltigkeit und Innovation, so der AKV. Auf der eigenen Website bezeichnet man sich als „modernes Bauunternehmen“.

SECO Baukonzept hat 70.000 Euro an Verbindlichkeiten

Wie der Kreditschutzverband von 1870 nun berichtet, sind vier Dienstnehmer von der Pleite betroffen, die Verbindlichkeiten liegen bei rund 70.000 Euro. Ansonsten ranken sich rund um die Insolvenz des Bauunternehmens aber noch recht viele Unklarheiten. So müssen etwa die Gründe für das Abgleiten in die nunmehrige Pleite erst im Zuge des Verfahrens erörtert werden. Auch unklar ist, ob eine Unternehmensfortführung und in weiterer Folge eine Entschuldung um Rahmen eines Sanierungsplans beabsichtigt ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 11:24 Uhr aktualisiert