„Frau und Kind tot“: Betrüger nimmt 84-Jähriger teuren Schmuck ab

Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Euro hat eine 84-jährige Frau einem Unbekannten übergeben im Glauben, dass ihr Sohn in einen Unfall verwickelt war, bei dem eine Frau und ein Kind verstorben sind.

Donnerstagnachmittag, am 16. April 2026, wurde eine 84-jährige Tirolerin von einem vermeintlichen Polizisten angerufen. Ihr Sohn sei an einem schweren Unfall beteiligt gewesen, bei diesem seien eine Frau und ein Kind ums Leben gekommen, hatte dieser der Pensionistin weismachen wollen. Ihren Sohn habe man verhaftet, er könne allerdings gegen eine Kaution im mittleren fünfstelligen Eurobereich wieder freikommen.

Unbekannter Mann hat teuren Schmuck entgegengenommen

Die Frau hatte aber kein Bargeld – und schon gar nicht so viel – zu Hause. Daher wurde vereinbart, dass sie Schmuckstücke übergeben werde. Kurze Zeit später erschien ein Mann bei ihr und nahm den Schmuck entgegen. Wie die Polizei jetzt berichtet, ist der Frau durch den Betrug ein Schaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich entstanden.