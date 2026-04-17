Freund und Ex-Teamspieler trauert um Alexander Manninger

Vor allem für die Angehörigen natürlich. Und enge Freunde. Wie Ex-Teamspieler György Garics (42), der am Boden zerstört ist. Den guten Freund Manningers erreichte die Horror-Nachricht unterwegs. „Es ist wirklich schwer, die richtigen Wörter zu finden bei sowas, weil es auch das erste Mal ist, dass mir sowas passiert, dass ein ehemaliger Mannschaftskollege und ja – leider Gottes muss ich in diesem Fall sagen auch ein sehr guter Freund – mich so verlässt. Es ist unfassbar!“

„Das kann nicht sein…“

Denn: „Ich hab gestern die Nachricht bekommen. Da waren wir gerade mit einem Freund am Telefon und der sagt mir: Du ich hab gerade eine SMS gekriegt, der Alex Manninger sei tot. Was sagst du, was redest du für Blödsinn? Das kann nicht sein. Ich hab noch am Dienstag, also vorgestern, mit ihm geschrieben und die Woche davor hab ich mit ihm telefoniert wegen einer privaten Angelegenheit. Wir haben trotz der Tatsache, dass wir eigentlich nur im Nationalteam miteinander gespielt haben, immer wieder Kontakt gehabt. Natürlich hat uns Italien verbunden. Ich glaub wir sind die zwei Längstdienenden im Lande gewesen als Österreicher“, seufzt Garics, der wie Manninger in Italien viele Jahre aktiv war. Speziell bei der EM 2008 schweißte die gemeinsame Zeit im Nationalteam das Duo zusammen.

„Vorige Woche haben wir noch telefoniert“

Der heutige Unternehmer, der zwischen Neapel, Wien und Bologna pendelt, weiter: „Vielleicht hat uns auch das verbunden, dass wir beide eigentlich auch abseits vom Fußball weiter machten und nicht in dem Geschäft geblieben sind oder bleiben wollten. Vorige Woche haben wir noch telefoniert, dass er sich die Zeit mit der Familie gönnt, mit den Kindern, mit seiner Frau das Haus fertig gemacht hat, da wo er wohnt in Salzburg. Und wir haben auch gemeinsame Pläne gehabt eventuell für die Zukunft. Aber lange Rede, kurzer Sinn: es ist schrecklich tragisch und erschütternd. Ich verliere nicht nur einen Freund und einen ehemaligen Teamkollegen, sondern wirklich einen einen tollen Menschen.“

„Macht am Boden zerstört und nachdenklich…“

Der Freund widmet Manninger eine Abschiedsbotschaft: „Das macht am Boden zerstört und auf jeden Fall nachdenklich, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und wie es sein muss für diejenigen, die überbleiben. Deswegen hab ich ein liebstes Wort an die gesamte Familie von Alex und die Frau und die Kinder, an alle, die sie gern gehabt haben eine Riesenumarmung. Ruhe in Frieden, Amico mio.“