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/ ©PFOTENHILFE
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine weiße Katze.
Die Katze sucht bald schon wieder ein neues Zuhause, wo sie ihre letzten Jahre verbringen kann.
Salzburg
17/04/2026
Pfotenhilfe erzählt

Mann verhindert Tod von Katze: „Kann ich gar nicht nachvollziehen…“

Wie die Pfotenhilfe nun erklärt hätte eine 15-jährige Katze aus Salzburg sterben sollen, weil die Halterin in ein Seniorenwohnheim kam. Ein Angehöriger wollte das aber verhindern und hat sich an den Tierschutzhof gewendet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)

Dort hat man die Aufnahme sofort zugesagt und die Katzendame gerettet. „Sie ist ein sehr liebes und anschmiegsames Wesen. Wie man auch nur daran denken kann, sie einem Jäger zum Erschießen zu bringen anstatt sich an uns zu wenden, kann ich gar nicht nachvollziehen“, sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Das sei noch dazu gerichtlich mit bis zu zwei Jahren strafbar und außerdem auch „extrem verwerflich“, so Stadler.

Pfotenhilfe-Chefin: „Es ist zum Verzweifeln“

Generell hätten die Aufnahmen im Tierheim in den letzten Monaten stark zugenommen, erklärt man seitens der Pfotenhilfe in der Aussendung. „Es ist zum Verzweifeln: So schnell und unüberlegt, wie Tiere oft angeschafft werden, versucht man sie auch wieder loszuwerden, wenn sie nicht voll den Erwartungen entsprechen und ‚funktionieren‘. Die Wegwerfgesellschaft wirkt sich längst auch stark auf Tiere aus. Aber wir und auch andere Tierschutzeinrichtungen haben nicht unbegrenzt Platz“, appelliert Stadler abschließend an die Vernunft der Menschen.

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