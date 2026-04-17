Zwei Neuerungen für Hubschrauber im Tiroler Unterland

Gleich zwei wegweisende Neuerungen hat die ÖAMTC-Flugrettung im Tiroler Unterland nun parat. Der Christophorus 4 (C4) wird dabei künftig länger und mit einer Rettungswinde ausgestattet im Einsatz sein.

„Diese Maßnahmen machen uns noch flexibler, insbesondere, was Einsätze in den Abendstunden und Rettungen aus alpinem Gelände betrifft“, betont Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung. Mit Beginn der Sommersaison startet der verlängerte Dienstbetrieb in Reith bei Kitzbühel. Bisher hat die Einsatzbereitschaft mit Sonnenuntergang geendet, künftig kann der Hubschrauber bis 21.30 Uhr disponiert werden. In den Abendstunden steht der C4 dann auch in Osttirol sowie im Süden Salzburgs zur Verfügung. „Gerade in einem alpinen Bundesland wie Tirol ist es entscheidend, auch bei Dunkelheit rasch Hilfe aus der Luft leisten zu können – eine optimale Ergänzung zur bestehenden Notfallversorgung in der gesamten Region“, unterstreicht Trefanitz.

C4-Crews werden sich auf Rettungswinden-Betrieb intensiv vorbereiten

Als nächsten Schritt bekommt der C4 dann im Herbst 2026 auch eine hochmoderne Rettungswinde, womit man das Spektrum noch einmal erweitert. „Die Rettungswinde ist ein wesentlicher Baustein für die Weiterentwicklung unserer alpinen Einsatzkompetenz. Das haben sowohl unser Pilotprojekt am Christophorus 14 in der Steiermark als auch unser Einsatz bei den olympischen Spielen in Bormio gezeigt“, weiß der Flugrettungs-Geschäftsführer. Auf den Windenbetrieb werden sich die Crews in Reith schon in den kommenden Wochen intensiv vorbereiten. Der Einsatz mit der neuen Technik soll unter realitätsnahen Bedingungen perfektioniert werden.

„Wollen für jede Situation die beste Lösung bieten“

„Entscheidend ist für uns nicht das System, sondern das Ergebnis. Wir wollen für jede Situation die beste Lösung bieten, um Menschen rasch, sicher und professionell helfen zu können“, unterstreicht Trefanitz. „Mit den erweiterten Einsatzzeiten und der Einführung der Rettungswinde wird die Notfallversorgung in ganz Tirol nachhaltig gestärkt. Mein großer Dank gilt insbesondere den Crews von Christophorus 4, die mit großem Einsatz für die Menschen in Tirol da sind.“