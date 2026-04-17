Mit Fake-Kennzeichen quer durch Europa – Fahrt endet auf A8

Auf der Innkreisautobahn bei Ried ging der Polizei ein Lenker mit gefälschten Kennzeichen ins Netz. Der 40-Jährige war auf dem Weg von Rumänien nach Belgien, doch seine Fahrt endete abrupt.

Am Freitag, dem 17. April 2026, gegen 11.30 Uhr führten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Ried auf der A8 Innkreisautobahn (Oberösterreich) eine Kontrolle durch. Dabei hielten sie einen 40-jährigen rumänischen Staatsbürger an. Der Mann war gerade auf der Durchreise von Rumänien nach Belgien. Bei der Überprüfung fiel den Polizisten schnell etwas auf: Die französischen Kennzeichentafeln am Fahrzeug sowie der vorgezeigte provisorische Zulassungsschein waren nicht echt. Laut Polizei handelte es sich dabei um Totalfälschungen.

Zulassung bereits abgelaufen

Weitere Erhebungen ergaben, dass die Zulassung für das Fahrzeug bereits im März 2026 abgelaufen war. Damit war das Auto schon seit Wochen nicht mehr ordnungsgemäß im Verkehr zugelassen. Nach der Einhebung mehrerer Sicherheitsleistungen folgen nun rechtliche Schritte. Anzeigen werden sowohl an die Bezirkshauptmannschaft Ried als auch an die Staatsanwaltschaft Ried erstattet. Die Polizei stellte die Kennzeichentafeln sowie den Zulassungsschein sicher. Für den Lenker war die Fahrt damit beendet; die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.