Linzer Firma insolvent: 4,7 Millionen Euro Passiva wegen Pandemie

In Linz wurde über die alroka investment gmbh ein Konkursverfahren eröffnet. Insgesamt sind 14 Gläubiger betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund 4,7 Millionen Euro.

Am Freitag, dem 17. April 2026, wurde über das Vermögen der alroka investment gmbh ein Konkursverfahren am Landesgericht Linz eröffnet. Das berichtet der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Die Eröffnung erfolgte auf Eigenantrag des Unternehmens. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Ing. Mag. Wilhelm Deutschmann aus Linz bestellt. Die Gesellschaft mit Sitz in Linz wurde im Jahr 2013 gegründet und war vor allem in der Unternehmensberatung und -organisation tätig. Zudem hält sie Beteiligungen an anderen Firmen.

Verbindungen zu weiteren Insolvenzen

Die alroka investment gmbh ist Alleingesellschafterin von zwei weiteren Unternehmen, über deren Vermögen ebenfalls bereits Insolvenzverfahren laufen. Dabei handelt es sich um die eWASTE Umweltconsulting GmbH sowie die eMERGE Invest Consult GmbH. Beide Verfahren sind aktuell noch anhängig. Trotz der wirtschaftlichen Schieflage gibt es eine kleine Entwarnung: Von der Insolvenz der alroka investment gmbh sind keine Dienstnehmer betroffen.

Millionen-Schulden und Pandemie als Auslöser

Als Hauptursache für die Insolvenz nennt das Unternehmen die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. „Wie die Schuldnerin mitteilt, kam es während der COVID-19-Pandemie, wie auch branchenweit, zu einem deutlichen Rückgang internationaler Projekte.“ Diese Entwicklung führte zu spürbaren Umsatzeinbußen. In weiterer Folge wurden bestehende Finanzierungen fällig gestellt. Schlussendlich war das Unternehmen nicht mehr in der Lage, seine Verbindlichkeiten zu bedienen.

14 Gläubiger betroffen

Laut aktueller Gläubigerliste sind insgesamt 14 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Die Gesamtverbindlichkeiten belaufen sich auf rund 4,7 Millionen Euro. Der Großteil davon entfällt auf Bankverbindlichkeiten. Zwar verfügt das Unternehmen über Liegenschaftsvermögen, konkrete Werte dazu liegen derzeit aber noch nicht vor. Eine genaue Bewertung soll erst im Zuge des Verfahrens erfolgen. Ob Gläubiger mit Rückzahlungen rechnen können, ist aktuell noch unklar.

Betrieb bereits eingestellt

Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant. Laut Angaben im Insolvenzantrag wurde der Geschäftsbetrieb bereits faktisch eingestellt. Die Frist zur Anmeldung von Forderungen läuft bis 16. Juni 2026. Die Prüfungstagsatzung findet am 30. Juni 2026 statt.