Skispringerin Lisa Eder (24) beendet überraschend ihre Karriere

Die österreichische Skispringerin Lisa Eder hat im Alter von nur 24 Jahren überraschend ihr sofortiges Karriereende bekanntgegeben.

Die österreichische Skispringerin Lisa Eder hat völlig unerwartet ihren Rücktritt vom Spitzensport bekanntgegeben. Die 24-jährige Salzburgerin informierte den Österreichischen Skiverband (ÖSV) über ihre Entscheidung und wandte sich zugleich über soziale Medien an ihre Fans, denen sie für die jahrelange Unterstützung dankte. „Danke an alle, die mich auf meiner Reise begleitet, unterstützt und verfolgt haben. Jeder Traum geht irgendwann zu Ende“, schrieb die 24-Jährige auf Instagram.

Lisa Eder beendet völlig überraschend ihre Karriere

Eder blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Zu ihren größten Erfolgen zählen zwei Weltcupsiege im Einzel sowie ein Sieg im Teamwettbewerb. Insgesamt stand sie mehr als 20 Mal auf dem Podest. Bei den Olympischen Spielen in Predazzo verpasste sie im Februar nur knapp eine Medaille und belegte Rang vier von der Normalschanze. Auch bei Weltmeisterschaften konnte sie überzeugen: 2025 gewann sie in Trondheim im Team die Silbermedaille. Darüber hinaus hält sie mit einem Sprung auf 205,5 Meter den österreichischen Rekord im Skifliegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 16:55 Uhr aktualisiert