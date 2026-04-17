Schock bei Wettbewerb: Gleitschirmpilot stürzt 70 Meter in die Tiefe

Bei einem Gleitschirmunfall während eines Wettbewerbs in Andelsbuch ist ein 50-jähriger Deutscher schwer verletzt worden. Der Pilot stürzte nach einem missglückten Start aus rund 70 Metern Höhe ab.

Im Einsatz standen die Bergrettung Bezau, der Rettungshubschrauber „Gallus 1“, eine Polizeistreife sowie die Alpinpolizei.

Im Einsatz standen die Bergrettung Bezau, der Rettungshubschrauber „Gallus 1“, eine Polizeistreife sowie die Alpinpolizei.

Ein 50-jähriger deutscher Gleitschirmpilot startete im Rahmen des „Staufen Cup 2026“ beim Startplatz „Hintere Niedere“ in Andelsbuch (Vorarlberg). Kurz nach dem Start klappte der Gleitschirm seitlich ein, wodurch der Pilot rasch an Höhe verlor. Der Versuch, den Rettungsschirm zu öffnen, misslang.

Schwer verletzt: Gleitschirmpilot stürzt 70 Meter in die Tiefe

Der Mann stürzte aus rund 70 Metern Höhe in steiles Gelände und blieb schwer verletzt liegen. Anwesende Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Die Bergung erfolgte durch den Rettungshubschrauber „Gallus 1“ sowie die Bergrettung Bezau. Der Verletzte wurde ins Landeskrankenhaus eingeliefert. Im Einsatz standen die Bergrettung Bezau, der Rettungshubschrauber „Gallus 1“, eine Polizeistreife sowie die Alpinpolizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 18:08 Uhr aktualisiert