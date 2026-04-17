Oberösterreich: Freilaufender Hund beißt Bub (10) am Sportplatz

Schockmoment am Sportplatz in Luftenberg (Bezirk Perg): Ein freilaufender Hund biss einen Zehnjährigen in den Oberschenkel. Der Bub musste ins Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht werden.

Am späten Freitagnachmittag, dem 17. April 2026, hielt sich ein Zehnjähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung am Sportplatz in Luftenberg (Oberösterreich) auf. Gegen 17 Uhr ereignete sich dort ein Vorfall, bei dem der Bub verletzt wurde. Ein freilaufender Hund näherte sich und biss zu. Für das Kind kam die Attacke völlig unerwartet. Der Hund, der einem 36-Jährigen aus dem Bezirk Perg gehört, verletzte den Jungen am linken Oberschenkel. Wie schwer die Verletzungen genau sind, ist derzeit nicht näher bekannt. Klar ist jedoch: Der Bub musste medizinisch versorgt werden.

Versorgung vor Ort

Nach dem Biss wurde der Zehnjährige zunächst erstversorgt. Sein Vater war ebenfalls vor Ort und begleitete ihn anschließend ins Krankenhaus. „Das Kind wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung im Beisein seines Vaters in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.