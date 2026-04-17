Produktrückruf bei KTM: Mehrere Fahrräder betroffen

KTM ruft mehrere Fahrradmodelle mit Carbon-Felgen vorsorglich zurück. Betroffene Räder sollen aus Sicherheitsgründen vorerst nicht mehr genutzt und von Fachhändlern überprüft werden. Einen Überblick findest du hier.

Der Fahrradhersteller KTM hat einen Rückruf für bestimmte Modelle mit Carbon-Felgen gestartet. Betroffen sind unter anderem die Modelle „Revelator Alto Master“ und „Gravelator Elite“ des Modelljahres 2026, die gesamte Liste findest du nachstehend in der Infobox. Grund dafür ist laut Unternehmen ein möglicher Qualitätsmangel an den Felgen, der „nicht zwingend äußerlich bzw, optisch sichtbar ist.“ Aus Sicherheitsgründen ruft KTM dennoch alle betroffenen Räder zur Überprüfung zurück.

Produktrückruf: „Räder nicht mehr nutzen“

Bis zur Kontrolle sollen die Fahrräder nicht mehr genutzt werden, heißt es seitens des Unternehmens. Kunden werden aufgefordert, ihre Räder oder Laufräder umgehend zu einem KTM-Händler zu bringen. Dort werden sie abgeholt und einer technischen Prüfung unterzogen. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, da bislang keine Schadensfälle bekannt sind. Sollte bei der Überprüfung ein Mangel festgestellt werden, werden die betroffenen Teile ausgetauscht. Anschließend können die Fahrräder wieder wie gewohnt genutzt werden.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 20:19 Uhr aktualisiert