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/ ©ORF/Günther Pichlkostner
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Moderator Ralph Huber-Blechinger bei der Lottoziehung.
Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am Freitag gezogen.
Österreich
17/04/2026
Überblick

Lottoziehung: Diese Zahlen sind ein Vermögen wert

Am Mittwoch gab es bei Lotto gleich drei Sechser, die sich nun den Doppeljackpot mit 2,3 Millionen Euro teilen. Welche Lottozahlen heute gezogen wurden, liest du hier.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

Drei Lotto-Sechser und einen Jokergewinn brachte die Lotto-Ziehung am Mittwoch, 15. April 2026, 5 Minuten berichtete. Wie viel die Gewinner jeweils bekommen haben liest du hier: Lotto-Ziehung am 15. April: Drei Österreicher knacken Doppeljackpot. Alle gezogenen Zahlen gehörten zu den sogenannten “Geburtstagszahlen”, Zahlen bis 31, die von vielen Spielteilnehmer:innen gerne getippt werden. Besonders kurios: die Kombination 5, 6, 7, 12, 26, 28 war in Oberösterreich auf einem einzelnen Tipp angekreuzt, in Wien auf dem zweiten von zwei Tipps und in Niederösterreich auf dem dritten von drei Tipps.

Lottoziehung am Freitag, 17. April

Auch am Freitag, 17. April, fand wieder eine Lotto-Ziehung statt. Welche Zahlen dabei gezogen wurden, liest du hier:

Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 17. April 2026 gezogen

Lotto: 1, 10, 19, 22, 39, 41  Zusatzzahl: 43

LottoPlus: 11, 30, 31, 34, 37, 41

Joker: 141955

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