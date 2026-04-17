Sternschnuppen im Anflug: Himmelsspektakel steht kurz bevor

Die nächste Sternschnuppennacht steht kurz bevor! In der Nacht vom 22. auf den 23. April 2026 erreicht der Meteorschauer der Lyriden nämlich seinen Höhepunkt.

Die Lyriden zeigen sich jedes Jahr zwischen dem 16. und 25. April am Nachthimmel. In dieser Zeit bewegt sich die Erde nämlich durch die Umlaufbahn des Kometen C/1861 G1 (Thatcher). Dessen Bruchstücke verglühen als Sternschnuppen in der Atmosphäre. Besonders viele werden voraussichtlich in der kommenden Woche zu sehen sein. Speziell in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Dann erreicht der Meteorstrom seinen Höhepunkt. Doch auch in den Nächten davor und danach lohnt sich ein Blick nach oben.

Hast du schon einmal eine Sternschnuppe gesehen? Ja, einmal. Bereits des öfteren. Nein, noch nie. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Tipps für eine schöne Sternschnuppennacht Um einen Meteorschauer zu sichten, braucht ihr kein spezielles Equipment oder Vorwissen – nur einen klaren Himmel.

Sucht euch einen lichtarmen Ort und lasst euren Augen zirka 15 bis 20 Minuten Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen.

Zieht euch den Temperaturen entsprechend an und nehmt unbedingt eine warme Decke oder eine gemütliche Liege- oder Sitzgelegenheit mit.

Dann legt euch hin und schaut einfach in den Himmel. Na? Habt ihr eine Sternschnuppe entdeckt? Dann wünscht euch etwas! Quelle: timeanddate.de

Frühlingszauber

Kurz darauf folgen übrigens die Eta-Aquariiden. Dieser Meteorschauer ist zwischen dem 19. April und dem 28. Mai 2026 aktiv. Seinen Höhepunkt erreicht er gegen Ende der ersten Maiwoche. Dann können schon mal bis zu 50 Sternschnuppen pro Stunde am Nachthimmel sichtbar sein.