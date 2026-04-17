Auto überschlug sich: Lenker und Kind (11) bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aldrans ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Der Lenker und ein 11-jähriger Bub erlitten Verletzungen.

Sowohl der Lenker als auch der Beifahrer konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in die Unfallklinik Innsbruck gebracht.

Sowohl der Lenker als auch der Beifahrer konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in die Unfallklinik Innsbruck gebracht.

Am Freitagnachmittag ist es auf der Rinner Straße (L9) in Aldrans (Tirol) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 54-jähriger Österreicher war gemeinsam mit einem 11-jährigen Buben von Sistrans in Richtung Rinn unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Auto überschlug sich

Der Pkw fuhr rund 30 Meter über ein angrenzendes Feld, hob bei einem quer verlaufenden Weg ab, überschlug sich und kam schließlich auf der Seite zum Liegen. Durch den Aufprall wurde automatisch ein E-Call-Notruf ausgelöst. Sowohl der Lenker als auch der Beifahrer konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in die Unfallklinik Innsbruck gebracht und dürften nur leichte Verletzungen erlitten haben. Eine Alkoholisierung des Fahrers wurde nicht festgestellt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Aldrans, mehrere Rettungseinheiten, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Pannenhilfe sowie die Polizei. Das schwer beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden.