Unfall: Mann (78) geriet unter rollendes Auto

Ein 78-jähriger Mann ist in Breitenwang verletzt worden, nachdem sein abgestelltes Auto ins Rollen geraten war. Beim Versuch, das Fahrzeug zu stoppen, wurde er unter einen Reifen gedrückt.

Zeugen, die in der Nachbarschaft wohnen, nahmen den Aufprall und folglich die Hilferufe des 78-Jährigen wahr und setzten die Rettungskette in Gang.

Zeugen, die in der Nachbarschaft wohnen, nahmen den Aufprall und folglich die Hilferufe des 78-Jährigen wahr und setzten die Rettungskette in Gang.

Am Freitagnachmittag, 17. April, parkte ein 78-jähriger Österreicher seinen Pkw vor der Feuerwehrhalle in Breitenwang (Tirol) und vergaß eigenen Angaben zufolge die elektrische Handbremse anzuziehen. Deshalb begann das Fahrzeug nach hinten zu rollen und der Mann versuchte dieses mit seinen Händen anzuhalten.

Mann geriet unter Fahrzeug

Dabei geriet er schließlich mit dem Körper unter den linken Vorderreifen, ehe der Pkw auf einen Fahnenmast rollte und dort zum Stillstand kam. Zeugen, die in der Nachbarschaft wohnen, nahmen den Aufprall und folglich die Hilferufe des 78-Jährigen wahr und setzten die Rettungskette in Gang. Der Österreicher zog sich durch den Unfall Prellungen und Schürfwunden zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Reutte eingeliefert.