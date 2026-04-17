Sonne-Wolken-Mix: So wird das Wetter in Österreich am Samstag

Am Samstag startet das Wetter in Österreich vielerorts freundlich und sonnig. Bereits am Vormittag bilden sich jedoch vor allem im Berg- und Hügelland vermehrt Quellwolken, die sich im weiteren Verlauf auch auf tiefer gelegene Regionen ausbreiten können. Trotz der Wolkenentwicklung bleibt die Schauerneigung insgesamt gering. Am sonnigsten verläuft der Tag weiterhin vom Weinviertel über Wien bis ins Burgenland sowie in die Südoststeiermark, wo sich die Sonne länger durchsetzen kann. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus nördlicher Richtung. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 1 und 8 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen angenehme 17 bis 23 Grad.