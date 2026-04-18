Rückruf bei SPAR: HiPP ruft gesamtes Babykost-Sortiment zurück

Es ist ein Rückruf gigantischen Ausmaßes. Bei SPAR werden alle Babykostgläschen von HiPP zurückgerufen. Laut HiPP kann der Verzehr eines solchen Gläschens "lebensgefährlich" sein.

Die Rückrufe bei Babynahrung nehmen dieses Jahr weiter kein Ende. Nachdem etwa Nestlé und Danone bereits mehrere Chargen und Produkte dieses Jahr zurückgerufen haben – mehr dazu auch hier: Verwirrung um Rückruf von Babynahrung in Österreich -, schockt nun ein weiterer großer Rückruf die Österreicher. Vorsorglich ruft HiPP nämlich das gesamte Babykostgläschen-Sortiment bei SPAR in Österreich zurück. Diesmal ist aber sogar die Polizei involviert.

SPAR-Rückruf: Verzehr von HiPP-Gläschen kann lebensgefährlich sein

In einer Aussendung spricht das Unternehmen davon, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass durch Manipulation in den Artikel „HiPP Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel 190 Gramm“ ein gefährlicher Stoff eingebracht wurde. Man geht sogar davon aus, dass der Verzehr eines solchen Gläschens lebensgefährlich sein könnte.

©BIPA Beim Artikel „HiPP Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffeln 190 Gramm“ befürchtet man Lebensgefahr.

Was, wenn ich ein HiPP-Gläschen bei SPAR gekauft habe?

Kunden werden nun gebeten, um einen unbemerkten Verzehr auszuschließen, aus Sicherheit keines der HiPP Babykostgläschen zu konsumieren. Hat man eines der Produkte gekauft, kann man es im nächstgelegenen SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR- oder Maximarkt zurückgeben. Auch ohne Rechnung gibt es das Geld zurück.

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Polizei bittet bezüglich HiPP-Rückrufs bei SPAR um Hilfe

Um Hilfe bittet nun auch die Landespolizeidirektion Burgenland. Aktuell geht man nämlich davon aus, dass die betroffenen, lebensgefährlichen Produkte mit einer am Boden der Gläser angebrachten Markierung in Form eines weißen Aufklebers mit rotem Kreis erkennbar sein könnten. Hat man dazu Informationen irgendeiner Art, soll man sich unter der Nummer +43 5913310 3333 bei der Polizei melden. Für Fragen jeder Art steht auch das HiPP Elternservice Österreich unter der Nummer +43 7612 76577 104 zur Verfügung.

Einige Unklarheiten bei HiPP-Rückruf

Derzeit ist jedenfalls unklar, welcher gefährliche Stoff im betroffenen Produkt sein soll bzw. könnte. Auch noch nicht geklärt ist, wie dieser in die Gläschen gelangt ist und ob es eventuell auch schon betroffene Babys gibt. Dementsprechend ist auch noch nicht geklärt, wer die Gläschen manipuliert hat, warum die Polizei ermittelt und wie es zu den Ermittlungen überhaupt erst gekommen ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2026 um 06:27 Uhr aktualisiert