„Einzelne kräftigere Gewitter“: Kaltfront zieht über Österreich

Auf einen warmen Samstag folgt ein relativ unbeständiger Sonntag, der auch das ein oder andere Gewitter im Gepäck haben könnte. Diese könnten auch kräftiger ausfallen, berichten Meteorologen nun. Wir wissen, was uns erwartet.

Am Wochenende zeigt der April wettertechnisch so richtig, was er kann bzw. „was er will“. In den vergangenen Tagen hat man sich in Österreich überwiegend und größtenteils über sonniges und recht mildes Frühlingswetter freuen können. Auch am Samstag, 18. April 2026, wird es damit noch weitergehen, heißt es nun seitens der Meteorologen der „österreichischen Unwetterzentrale„. Bei Spitzentemperaturen von 17 bis 24 Grad bleibt es mild, einzelne Schauer sind lediglich im Berg- und Hügelland im Tagesverlauf möglich.

Wetterumstellung am Sonntag bringt stellenweise Gewitter

Am Sonntag, 19. April 2026, kommt es dann aber zur Wetterumstellung, eine Kaltfront zieht über das Land hinweg. „Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich geht es schon bewölkt und mit Schauern gebietsweise nass in den Tag“, wissen die Experten. Im Tagesverlauf bekommen dann „weite Landesteile“ schauerartigen Regen und Gewitter ab. „Einzelne kräftigere Gewitter“ sind ab Mittag dann auch im Süden und Osten möglich, wo die Sonne davor zeitweise noch Temperaturen von 14 bis 23 Grad bringt. Und die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ wissen ebenfalls: „Im Vorfeld von Gewitterzellen sind auch Starkwindböen möglich.“ Auch hier spricht man von örtlich gewittrigen Regenschauern.

Trockenheit wird nur punktuell gelindert

An der Trockenheit der letzten Wochen und Monate wird das aber leider nicht allzu viel ändern. Ergiebiger, flächendeckender Regen ist nämlich laut Experten nicht in Sicht. Die Trockenheit wird maximal punktuell etwas gelindert. Welche Auswirkungen diese haben kann, zeigt sich etwa am Beispiel Kärnten. Mehr dazu hier auf 5min.at: Kaum Regen: Kärntner Gemeinden stellen Pool-Regeln auf.

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Mit diesem Wetter startet die neue Woche in Österreich

Die neue Woche startet dann wie die dann alte geendet hat: So, wie es der April eben will. Sie bringt „viele Wolken“, das Wetter gestaltet sich „regional unbeständig mit Schauern und auch noch einzelnen Gewittern“, wissen die Meteorologen der „österreichischen Unwetterzentrale“ in einer Prognose. Die Höchsttemperaturen vom Wochenende werden wir dann vorerst nicht mehr erreichen, es kühlt nämlich spürbar ab. Die Experten dazu: „Die Höchstwerte liegen dann meist zwischen etwa zehn und 16 Grad und somit für die Jahreszeit auf einem leicht unterdurchschnittlichen Niveau.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2026 um 06:53 Uhr aktualisiert