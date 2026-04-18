Lindt senkt Schokoladen-Preise: Bald auch in Österreich?

Die Schokoladen-Preise einzelner Produkte in Deutschland werden vom Schweizer Konzern Lindt & Sprüngli gesenkt. Grund dafür sind die gesunkenen Kosten für Kakao. Das könnte auch Auswirkungen auf Österreich haben.

Große Kritik hat es zuletzt an den Preisen für Schoko-Osterhasen in den Geschäften gegeben. Mittendrin auch die berühmten, goldenen Lindt-Hasen. Für die 200 Gramm-Variante musste man besonders tief in die (Geld-)Tasche greifen: 8,99 Euro kostete das Stück etwa, wie auch ein 5 Minuten-Lokalaugenschein in einem Klagenfurter Geschäft zeigte. „Stolze Preise“, kommentierte damals auch eine Verkäuferin. Alles dazu auch hier: Der Lindt-Goldhase wird seinem Namen gerecht. Lindt-CEO Adalberg Lechner kommentierte die Preise bei einer Pressekonferenz und meinte, dass die starken Schwankungen bei den Preisen für Kakao den Konzern „zu den höchsten Preiserhöhungen in der Geschichte des Unternehmens“ gezwungen hätten.

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Schokolade: Welche Lindt-Sorten in Deutschland billiger werden

An den Preisen will man nun allerdings bei einzelnen Produkten schrauben – zumindest in Deutschland, wie es laut Medienberichten heißt. Grund dafür sind abermals die Kakao-Preise. Nun allerdings, weil sie dank einer guten Ernte deutlich gesunken sind. Im Nachbarland konnte man daher die unverbindliche Preisempfehlung für die 100-Gramm-Tafeln der Sorten Vollmilch und Haselnuss (Produktlinie Classics) um 50 Cent auf 2,19 Euro reduzieren. Und apropos Schoko-Osterhasen: Den 200 Gramm schweren Schokoladen-Weihnachtsmann möchte man um einen Euro billiger machen. Statt 8,99 Euro soll er dann 7,99 Euro kosten. Ob es weitere Preisanpassungen geben werde, prüft man aktuell, so eine Sprecherin. Als erstes darüber berichtet hatte die „Lebensmittel Zeitung“.

Schokoladen-Liebhaber können vorerst aufatmen

Mit ein Grund für die Preissenkungen könnte übrigens auch der merkbare Absatzrückgang von 6,6 Prozent nach den Erhöhungen im vergangenen Jahr sein. Bezüglich der Preissenkungen bei einzelnen Lindt-Produkten erwarten Marktbeobachter laut „Kronen Zeitung“ eine solche auch in Österreich. Gute Nachrichten also für Schokoladen-Liebhaber, die durch die gesunkenen Kakao-Preise seit Jahresbeginn auch bei anderen Produkten bereits aufatmen konnten, sind doch vor allem Eigenmarken-Tafelschokoladen von Supermarktketten und Diskontern etwa billiger geworden.