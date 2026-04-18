Fristlos entlassen: Fehler kostet Salzburger nach 21 Jahren den Job

21 Jahre lang war ein Arbeitnehmer bei ein und derselben Firma angestellt. Ein Fehler in der Nachtschicht kostete ihn dann jedoch den Job, die Arbeiterkammer (AK) verhalf ihm zu 20.000 Euro.

Deutlich über 200.000 Mal haben sich die Salzburger im vergangenen Jahr beraten lassen, heißt es nun in einer Bilanz der Arbeiterkammer (AK) des Bundeslands. Macht pro Arbeitstag nicht weniger als 800 Beratungen, wobei der Großteil telefonisch erfolgte. In immerhin noch rund 33.000 Fällen waren die Betroffenen persönlich vor Ort, knapp 12.000 Menschen konnte man per E-Mail, Brief oder generell online helfen.

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„Mitglieder können sich auf uns verlassen“

Die Zahlen würden eindeutig zeigen, „dass unsere Mitglieder ihre AK täglich brauchen und sich auf uns verlassen können“, unterstreicht AK-Direktorin Eva Stöckl. Und die Feedbacks aus tausenden Beratungsgesprächen seien auch durchaus positiv. „Oft sind wir die Einzigen, die unseren Mitgliedern zu ihrem Recht verhelfen“, so Stöckl. Anhand eines Falls zeigt man auch auf, wie die Arbeit der Arbeiterkammer wirkt.

Arbeiterkammer bekommt vor Gericht Recht

Stets ordentlich und gewissenhaft war ein Arbeitnehmer aus Salzburg, der 21 Jahre bei einer Firma angestellt war, wie die AK nun berichtet. Im Vorjahr ist ihm dann aber in der Nachtschicht ein Fehler unterlaufen, einige wenige Waren seien dadurch mangelhaft geworden. Obwohl der materielle Schaden laut AK-Experten nicht groß war, wurde der Betroffene fristlos entlassen. Das ließ dieser sich aber nicht gefallen und ging eben zur Arbeiterkammer, wo es schließlich mit dem Fall sogar bis vors Arbeits- und Sozialgericht ging. Dort wurde die Entlassung als ungerechtfertigt bewertet, der Arbeitnehmer bekam 20.000 Euro.