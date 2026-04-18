Familie wollte schlafen gehen – plötzlich brannte das Haus

Die Familie bemerkte vom Schlafzimmer aus ein Feuer im Wintergarten. Sie verließ sofort das Haus und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand breitete sich rasch aus und die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Ein Einsatz bei einem Einfamilienhaus in Pregarten (Bezirk Freistadt, Oberösterreich) forderte am Freitagabend die Einsatzkräfte. Die Familie wollte gegen 23 Uhr ins Bett gehen, als sie vom Schlafzimmer aus ein Feuer im Bereich des Wintergartens wahrnehmen konnte. „Daraufhin verließen sämtliche Familienmitglieder das Gebäude und verständigten die Feuerwehr“, wie die Polizei informiert.

Brandursache noch unklar

Der Brand soll vom Wintergarten auf das Einfamilienhaus übergegangen sein und breitete sich rasch aus. Die Feuerwehr musste bei den Löscharbeiten das Dach öffnen sowie Innenwände durchbrechen. Um 3.05 Uhr konnte „Brandaus“ gemeldet werden. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind noch unbekannt.