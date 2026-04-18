Bindung versagt: Pensionist bei Skitour am Dachstein in Not

Der Wiener war auf seiner jährlichen Skitour unterwegs, doch er hatte zunehmend Probleme mit seiner Bindung. Am Abend alarmierte der entkräftete Mann die Einsatzkräfte.

Am Freitag war der 75-jährige Wiener auf einer Skitour am Dachsteinplateau in Gmunden (Oberösterreich) unterwegs. Sein Plan war es, die sogenannte „Rumpler Runde“ zu begehen. Dafür fuhr der Mann um 8.15 Uhr mit der Frühfahrt der Dachstein Krippenstein-Seilbahn zur Bergstation der Bahn und im Anschluss mit den Skiern zur Talstation der Teilstrecke 3. Dort startete der Sportler um 9.10 Uhr seine Tour, die er, laut seinen Angaben, jedes Jahr einmal unternimmt. „Als er zu den steileren Abschnitten der Skitour am Ramsauer Gletscher gelangte, hatte er zunehmend Probleme mit seiner Bindung. Immer wieder öffnete sich diese und so kam er nur mehr langsam voran“, erklärt die Polizei.

Sportler muss Notruf absetzen

Gegen 18.20 Uhr erreichte er dann den höchsten Punkt der Skitour unterhalb des Hohen Dachsteins. Der 75-Jährige fuhr im Anschluss die Pistengerätspur Richtung der Simonyhütte, als sich auf einer Höhe von 2275 Meter erneut die Bindung ungewollt öffnete. „Aufgrund der bereits fortgeschrittenen Zeit entschloss sich der Mann gegen 19.15 Uhr einen Notruf abzusetzen“, heißt es.

Entkräfteter Pensionist gerettet

Daraufhin wurde die Bergrettung Hallstatt sowie ein Alpinpolizist der AEG Gmunden alarmiert. Außerdem wurde der Polizeihubschrauber zum Einsatz hinzugezogen, um den Mann noch bei „letztem“ Tageslicht retten zu können. Dies gelang schließlich auch – die Hubschrauber-Crew konnte den bereits entkräfteten Mann um 20.05 Uhr am Parkplatz der Talstation der Krippenstein-Seilbahn vom Berg bringen.