Österreich soll für organisierte Kriminalität „unattraktiv“ werden

Bei einer bundesweiten Aktion am 15. April 2026 hat der Staatsschutz in allen Bundesländern an bekannten Schmuggelrouten kontrolliert. Eine Person wurde festgenommen, mehrere Hausdurchsuchungen haben stattgefunden.

Am 15. April 2026 wurde haben bundesweit an zahlreichen Örtlichkeiten entlang der bekannten Schmuggelrouten Kontrollen sattgefunden. Das geschah unter der Leitung und Koordination der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst gemeinsam mit allen neun Landesämtern sowie dem Finanzministerium, heißt es nun in einer Aussendung des Innenministeriums. Über 40 Personen wurden kontrolliert und deren Gepäckstücke durchsucht, außerdem hat man Kontrollen bei 67 Autos durchgeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Person festgenommen und vier Hausdurchsuchungen durchgeführt. Dabei konnten die Behörden drei Schusswaffen der Kategorie B, zwei der Kategorie C und mehrere NS-Gegenstände sicherstellen.

Österreich soll für organisierte Kriminalität unattraktiv gemacht werden

„Der Verfassungsschutz und die Zollbehörden haben in enger Kooperation einen wichtigen Präventivschlag gegen den international agierenden Waffenhandel geführt. Das Ziel dabei ist klar: Österreich für die organisierte Kriminalität unattraktiv machen“, so Innenminister Gerhard Karner. Und Finanzminister Markus Marterbauer ergänzt: „Ich danke allen beteiligten Behörden für die gute und enge Zusammenarbeit und unseren Zöllnerinnen und Zöllnern für ihren Einsatz.“

©Polizei Kärnten | Innenminister Gerhard Karner spricht von einem „wichtigen Präventivschlag gegen den international agierenden Waffenhandel“. ©BMF / Prinz | Finanzminister Markus Marterbauer dankt allen Behörden und Einsatzkräften für die Arbeit.

Festnahme und Hausdurchsuchungen in Tirol

Eine Festnahme und drei Hausdurchsuchungen haben dabei in Tirol stattgefunden. Die festgenommene Person bekam ein vorläufiges Waffenverbot auferlegt, bei den Hausdurchsuchungen wurden jeweils zwei Schusswaffen der Kategorie B und C gefunden. Bei einer Hausdurchsuchung im Burgenland wurde eine Schusswaffe der Kategorie B und mehrere NS-Gegenstände sichergestellt.

Was man mit solchen Aktions-Tagen erreichen möchte

Grund für den Großeinsatz in allen Bundesländern an diesem Tag war, dass es in den vergangenen Jahren europaweit immer wieder zur Sicherstellung von gefälschten Glock-Pistolen gekommen ist. Diese sollten über internationale Schmuggelrouten über Europa hinweg geschmuggelt werden. Durch solche Tage möchte man illegale Handelsströme identifizieren, unterbrechen und Waffenhändler auch verfolgen.