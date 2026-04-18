Auto mehrfach überschlagen: Lenker (26) schwer verletzt

Der Lenker kam von der Fahrbahn ab, krachte in die Leitschiene und das Auto überschlug sich mehrmals. Anschließend blieb das Fahrzeug am Dach liegen. Vorbeifahrende Zeugen bemerkten den Unfall und alarmierten die Einsatzkräfte.

Der 26-jährige Oberösterreicher war am Samstag in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto auf der B1 in Richtung Vöcklabruck (Oberösterreich) unterwegs. Plötzlich kam er rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Leitschiene auf. Draaufhin überschlug sich der Wagen in einem dortigen Waldstück mehrmals. „Schließlich blieb das Auto am Dach liegen. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt“, informiert die Polizei.

Zeugen bemerkten Unfallwrack

Vorbeifahrende Zeugen konnten das schwer beschädigte Fahrzeug gegen 6.25 Uhr wahrnehmen und verständigten den Notruf. Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.