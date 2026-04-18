Ärger mit Yogakurs: Tirolerin bricht sich Kniescheibe, will Geld zurück

Der Yogakurs im Bezirk Innsbruck-Land war schon gebucht, als sich eine Tirolerin plötzlich die Kniescheibe brach. Das Geld erstattete man ihr erst, als auch Konsumentenschützer eingeschritten sind.

Nachdem sie sich die Kniescheibe gebrochen hatte, wollte eine Tirolerin einen bereits gebuchten Yogakurs stornieren.

Nachdem sie sich die Kniescheibe gebrochen hatte, wollte eine Tirolerin einen bereits gebuchten Yogakurs stornieren.

Eine Tirolerin wollte eigentlich einen Yogakurs machen. 14 Einheiten hatte sie dafür in einem Yogastudio im Bezirk Innsbruck-Land (Tirol) gebucht, wie der Verein für Konsumenteninformation (VKI) nun berichtet. Dann verletzte sich die Frau aber schwer, sie brach sich die Kniescheibe. Statt einer Rückzahlung bot man ihr nur einen Gutschein an, „den du schon bezahlt hast und du kannst diesen dann innerhalb von einem Jahr einlösen oder gern auch an jemanden weitergeben“, hat man ihr gesagt.

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Yogastudio schließt Rückerstattung aus

Eine Rückerstattung hat man ausgeschlossen, mehr könne man der Tirolerin nicht entgegenkommen. Dabei sei es in dem Unternehmen durchaus nicht unüblich, Kursplätze die frei werden, neuerlich zu vergeben – und selbstverständlich dann auch zu verrechnen. Und all das ohne dass die ursprüngliche Kundin, wie in diesem Fall, eine Rückerstattung bekommen würde. Daher hat sie sich dazu entschlossen, sich an den VKI zu wenden.

VKI-Juristin stellt klar: „Rechtlich ist es so…“

Für VKI-Juristin Ruth Haas ist klar: „Rechtlich ist es so: Ein Unternehmen darf im Fall einer Stornierung keinen ungerechtfertigten Vorteil erzielen.“ Eine doppelte Verrechnung sei unzulässig, „ersparte Aufwendungen sowie Einnahmen, die trotz der Stornierung möglich oder tatsächlich erzielt werden, sind anzurechnen“, weiß die Juristin weiter. Heißt so viel wie: Nach Intervention durch die Verbraucherschützer wurden der Tirolerin die 280 Euro zurückgezahlt.