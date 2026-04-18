Neuer ORF-Chef gesucht: Diese Personen haben sich beworben

Nachdem die Stelle des ORF-Generaldirektors kürzlich vakant geworden ist, hat eine diesbezügliche Ausschreibung stattgefunden. Elf Personen haben sich dafür beworben.

Ein großer Skandal hat den ORF erschüttert, Generaldirektor Roland Weißmann ist daraufhin von seiner Position zurückgetreten. Von einer Mitarbeiterin wurden und werden gegen ihn schwere Vorwürfe erhoben, für Weißmann gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Dieser will seinen ehemaligen Arbeitgeber nun auch klagen. Alles zur Causa auch hier: ORF in der Krise: Millionenklage und Misstrauen gegen Stiftungsräte.

Elf Bewerbungen um vakante ORF-Stelle

Da ein neuer Generaldirektor oder eine neue Generaldirektorin erst mit 2027 ins Amt gewählt wird, braucht es bis dahin einen Ersatz. Daher wurde am 20. März 2026 die vakante Position ausgeschrieben, innerhalb der vierwöchigen Frist konnte man sich für die Stelle für die laufende Funktionsperiode (bis 31. Dezember 2026) bewerben. Elf Personen wollen nun ORF-Generaldirektor werden, darunter auch die aktuelle Interims-Generaldirektorin Ingrid Thurnher. Wer die Führung über den Österreichischen Rundfunk bis Ende des Jahres übernehmen wird, wird sich zeigen. Die Bestellung ist jedenfalls für den 23. April geplant, in wenigen Tagen wissen wir also mehr. In der folgenden Infobox findet ihr nun die Namen der Bewerber.

Wer neuer ORF-Generaldirektor werden möchte: Victoria Benhak

Michael Gerdej

Alexander Kaufmann

Felix Kovac

Axel Mayrhofer

René Pöllibauer

Andreas Radl

Gerhard Ruscher

Christoph Schlagenhaufen

Gerhard Steinmetz

Ingrid Thurnher

Mitte August wird geklärt, wer neuer ORF-Generaldirektor ab 2027 wird

Klar ist auch, dass Mitte August 2026 dann noch einmal extra über einen neuen Generaldirektor oder eine neue Generaldirektorin abgestimmt wird – für die neue Funktionsperiode ab 1. Jänner 2027. Ursprünglich hätte sich auch Weißmann dafür beworben, der nun aber eben nicht mehr im Rennen um den Platz an der ORF-Spitze ab 2027 ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2026 um 10:11 Uhr aktualisiert