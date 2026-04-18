Großeinsatz: Zwei Hubschrauber suchten Bodensee ab

Freitagabend, am 17. April 2026, suchten zahlreiche Einsatzkräfte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz den Bodensee ab. Grund dafür war ein Boot, das im See trieb - herrenlos.

Zwei Stunden lang flogen zwei Polizeihubschrauber – einer aus Österreich, einer aus Deutschland – über den Bodensee. Grund dafür war eine Meldung eines herrenlosen Motorbootes in der Seemitte, die gegen 20 Uhr bei den Beamten einging. Der Schlüssel steckte noch, heißt es laut Medienberichten.

Auch Samstagvormittag wird am Bodensee weitergesucht

Neben den beiden Hubschraubern waren 16 Boote aus Österreich, Deutschland und der Schweiz im Einsatz und suchten das Gebiet ab. Innerhalb kürzester Zeit konnte durch die vielen Boote und die koordinierte Vorgehensweise im in rund 100-Meter-Abständen eine große Fläche abgesucht werden. Gegen 22 Uhr wurde der Einsatz dann beendet, gefunden hat man bis dahin nichts. Daher wurde Samstagvormittag weitergesucht. Der Besitzer des betroffenen Bootes aus der Schweiz konnte bis dahin auch nicht anderweitig an Land aufgefunden werden.