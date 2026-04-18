17-Jährige wird von Ex-Freund seit einem Monat verfolgt

Der Ex-Freund einer 17-jährigen Salzburgerin wurde am Freitag, 17. April 2026, festgenommen, nachdem er sie genötigt und gegen sie Gewalt angewandt hatte. Zuvor verfolgte er sie einen Monat lang "beharrlich", so die Polizei nun.

Ein 21-Jähriger hat seine Ex-Freundin scheinbar seit einem Monat „beharrlich verfolgt“, wie nun die Polizei berichtet. Am Freitag, 17. April 2026, eskalierte die Situation dann, der Mann nötigte die 17-Jährige und wandte auch Gewalt an. Damit wollte er sichergehen, dass die junge Frau keine Hilfe herbeiholte. Von den Beamten wurde er schließlich im Stadtgebiet festgenommen, zudem wurde gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde von den Polizisten in die Justizanstalt gebracht.