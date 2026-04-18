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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Polizisten kontrollieren Autos bei Nacht
Deutlich zu schnell war der junge Mann in der Innsbrucker Bundesstraße unterwegs.
Salzburg
18/04/2026
Geblitzt

115 km/h im 50er: Probeführerschein von Salzburger (17) ist jetzt weg

Nachdem er mit 115 statt der erlaubten 50 km/h erwischt wurde, musste ein 17-jähriger Autofahrer in Salzburg seinen Probeführerschein abgeben, berichtet die Polizei nun.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Nicht weniger als 115 km/h hatte ein 17-jähriger Salzburger am Tacho, als er kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Samstag, den 18. April 2026, in der Innsbrucker Bundesstraße in Salzburg unterwegs war. Eigentlich wären an der Stelle, wo er geblitzt wurde, aber nur 50 km/h erlaubt gewesen, weiß die Polizei nun in einer Aussendung. Heißt konkret: Der Jugendliche verliert seinen Probeführerschein, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und zusätzlich wird er auch noch angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2026 um 12:06 Uhr aktualisiert
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