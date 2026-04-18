BILLA-Lieferung bis 22 Uhr: Wo man jetzt wie lange bestellen kann

Seit kurzem kann man sich in Wien bei BILLA via foodora bis 22 Uhr Produkte aus dem Supermarkt liefern lassen. Wir haben nun gefragt, wie es in den anderen Bundesländern damit aussieht und ob eine Ausweitung geplant ist.

Seit Februar dieses Jahres liefert BILLA Produkte und Lebensmittel nicht mehr mit dem hauseigenen Lieferdienst. Auch davor war das nur noch in Wien und Umgebung möglich. Seitdem wird nur mehr mittels Click & Collect oder der Lieferung durch foodora gearbeitet. Und Letzteres geht auch nur in ausgewählten Städten.

Wo man online in Österreich bei BILLA bestellen kann

So ist die Lieferung via foodora etwa nur in Wien, Innsbruck, Graz, Linz und Salzburg möglich, erklärt man seitens der Pressestelle auf Nachfrage von 5 Minuten. Während man in Innsbruck, Graz, Linz und Salzburg größtenteils auf die Öffnungszeiten der Geschäfte beschränkt ist, wurde in Wien mit einem neuen Delivery Store ein Pilotprojekt gestartet.

Hast du Lebensmittel schon einmal online bestellt? Mache ich regelmäßig, ja Hin und wieder Einmal, ja Nein, noch nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

BILLA: „In dieser Form neu für den österreichischen Markt“

Dort sind Lieferungen von Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr möglich. Angekündigt hat man das kürzlich mit den Worten: „Ein Angebot, das bisher so nicht verfügbar war“ und „in dieser Form neu für den österreichischen Markt“. Ein Sortiment von über 6.000 Artikel soll so bis in die späten Abendstunden hinein für den Kunden verfügbar und bestellte Ware binnen 60 Minuten bei ihm sein. Alles dazu auch hier auf 5min.at: Bis 22 Uhr einkaufen: BILLA startete hier neues Modell. Auf die Frage hin, ob dieses Konzept künftig auch in anderen Städten angedacht wird, heißt es gegenüber 5 Minuten nur: „Weitere Standorte oder Ausrollungen sind aktuell nicht geplant.“

Wo BILLA in Zusammenarbeit mit foodora in Österreich aktuell liefert: Wien : Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr

: Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr Innsbruck : Montag bis Freitag von 8 bis 19.30, Samstag von 8 bis 18 Uhr

: Montag bis Freitag von 8 bis 19.30, Samstag von 8 bis 18 Uhr Graz : Montag bis Freitag von 8 bis 19.30, Samstag von 8 bis 18 Uhr

: Montag bis Freitag von 8 bis 19.30, Samstag von 8 bis 18 Uhr Linz : Montag bis Freitag von 8 bis 19.30, Samstag von 8 bis 18 Uhr

: Montag bis Freitag von 8 bis 19.30, Samstag von 8 bis 18 Uhr Salzburg: Montag bis Donnerstag von 8 bis 18.30 Uhr, Freitag von 8 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 18 Uhr