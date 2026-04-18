HiPP-Rückruf nur „vorsorglich“? Foodwatch fordert lückenlose Aufklärung

Der aktuelle Rückruf von HiPP-Babynahrung bei SPAR versetzt österreichische Eltern in Sorge. Da eine lebensgefährliche Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann, wurde vorsorglich das komplette Gläschen-Sortiment aus dem Handel genommen – wir haben berichtet. Im Zentrum der Ermittlungen steht die Sorte „HiPP Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel 190 Gramm“.

©BIPA Es geht um dieses Produkt.

So erkennt man das manipulierte Glas

Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit: Möglicherweise manipulierte Gläser sind am Boden mit einem weißen Aufkleber samt rotem Kreis markiert. Gekaufte Produkte sollten keinesfalls verwendet, sondern gegen Erstattung des Kaufpreises bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR oder Maximarkt abgegeben werden – ein Kassenbon ist dafür nicht nötig. Der Rückruf sei laut HiPP allerdings nur vorsorglich erfolgt, um jegliches Risiko auszuschließen.

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Kritik von Foodwatch

Während das Gesundheitsministerium bereits in den Fall involviert ist, formuliert die Verbraucherorganisation Foodwatch deutliche Forderungen nach Aufklärung. „Wenn der Verdacht besteht, dass ein Lebensmittel für den Verzehr nicht sicher oder sogar, wie offenbar in diesem Fall, gesundheitsgefährdend für die Babys sein kann, dann muss der Hersteller alle relevanten Informationen vollständig, klar und öffentlich kommunizieren“, erklärte Foodwatch Österreich am Samstag. Zwar seien laufende Ermittlungen zu berücksichtigen, dennoch gelte laut Leiterin Indra Kley-Schöneich „in einer solchen Situation das Gebot höchstmöglicher proaktiver Transparenz“, wie aus einem Bericht der „Kronen Zeitung“ hervorgeht. Details zu möglichen Verdächtigen oder der Art der Substanz bleiben vorerst weiterhin ungeklärt.