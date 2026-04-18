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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das HiPP-Produkt Karotte mit Kartoffeln.
Manipulation bei HiPP? Während der Hersteller von Vorsorge spricht, fordert Foodwatch mehr Aufklärung.
Österreich
18/04/2026
Nach Rückruf

HiPP-Rückruf nur „vorsorglich“? Foodwatch fordert lückenlose Aufklärung

Möglicherweise manipulierte Gläser: Während HiPP den SPAR-Rückruf als „vorsorglich“ einstuft, fordert Foodwatch maximale Transparenz.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(250 Wörter)

Der aktuelle Rückruf von HiPP-Babynahrung bei SPAR versetzt österreichische Eltern in Sorge. Da eine lebensgefährliche Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann, wurde vorsorglich das komplette Gläschen-Sortiment aus dem Handel genommen – wir haben berichtet. Im Zentrum der Ermittlungen steht die Sorte „HiPP Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel 190 Gramm“.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das HiPP Gläschen mit Karotten und Kartoffeln.
©BIPA
Es geht um dieses Produkt.

So erkennt man das manipulierte Glas

Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit: Möglicherweise manipulierte Gläser sind am Boden mit einem weißen Aufkleber samt rotem Kreis markiert. Gekaufte Produkte sollten keinesfalls verwendet, sondern gegen Erstattung des Kaufpreises bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR oder Maximarkt abgegeben werden – ein Kassenbon ist dafür nicht nötig. Der Rückruf sei laut HiPP allerdings nur vorsorglich erfolgt, um jegliches Risiko auszuschließen.

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Kritik von Foodwatch

Während das Gesundheitsministerium bereits in den Fall involviert ist, formuliert die Verbraucherorganisation Foodwatch deutliche Forderungen nach Aufklärung. „Wenn der Verdacht besteht, dass ein Lebensmittel für den Verzehr nicht sicher oder sogar, wie offenbar in diesem Fall, gesundheitsgefährdend für die Babys sein kann, dann muss der Hersteller alle relevanten Informationen vollständig, klar und öffentlich kommunizieren“, erklärte Foodwatch Österreich am Samstag. Zwar seien laufende Ermittlungen zu berücksichtigen, dennoch gelte laut Leiterin Indra Kley-Schöneich „in einer solchen Situation das Gebot höchstmöglicher proaktiver Transparenz“, wie aus einem Bericht der „Kronen Zeitung“ hervorgeht. Details zu möglichen Verdächtigen oder der Art der Substanz bleiben vorerst weiterhin ungeklärt.

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