Trio nach Diebestour in Einkaufszentren festgenommen

Drei Männer waren mit präparierten Taschen auf Diebestour. Sie wurden von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Das Trio wurde festgenommen.

Die drei Tschechen, eine 46-Jährige, ein 50-Jähriger sowie ein 55-Jähriger, stehen unter Verdacht, gemeinsam gewerbsmäßige Ladendiebstähle verübt zu haben. Das Trio soll am 16. April 2026 mit einem Auto in das Bundesgebiet eingereist sein. Anschließend sind sie in einem Einkaufszentrum im Bezirk Linz-Land (Oberösterreich) mit einer präparierten Sporttasche auf Diebestour gegangen. „Daraufhin fahndeten mehrere Streifen nach dem Trio“, so die Polizei. Schließlich konnten sie im Parkhaus beim Auto mit Diebesgut und weiteren präparierten Taschen angetroffen und festgenommen werden.

Verbindung mit anderen Taten

„Weitere Erhebungen ergaben, dass die Verdächtigen an diesem Tag bereits in einem weiteren Einkaufszentrum im Bezirk Linz-Land ihr Unwesen trieben. Außerdem waren sie auch bereits am 8. April 2026 im Bezirk Linz-Land auf Diebestour“, heißt es. Alle drei wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert.