Nach hartem Kampf: Pflegegeld für Bub deutlich erhöht
Eine Familie hat ein beeinträchtigtes, autistisches Kind, das sie auf keinen Fall alleine lassen können. Doch der Pflegeaufwand war größer als das dafür vorgesehene Pflegegeld. Deshalb wandte sie sich an die Arbeiterkammer.
Pflegegeld der Stufe eins hat die Familieaus dem Innviertel (Oberösterreich) für ihr autistisches Kind bekommen. Doch der Junge ist hyperaktiv, extrem lärmempfindlich, neigt zu Aggressionen und kann nicht alleine gelassen werden. Ihn alleine zu lassen ist eigentlich unmöglich, denn er könnte sich selbst oder andere verleztzen. Damit ist eine Rund um Betreuung unumgänglich. Doch das Pfelegegeld für diesen Aufwand war basierend auf einem Gutachten der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) viel zu niedrig.
Pflegegeld konnt um fünf Stufen erhöht werden
Die Familie wandte sich deshalb an die Arbeiterkammer Oberösterreich. Diese klagte anschließend gegen den bisherigen Bescheid, um eine Erhöhung des Pflegegeldes zu erreichen. Der vom Sozialgericht beauftragte Sachverständige erstellte daraufhin ein neues Gutachten. Laut diesem besteht ein Pflegeaufwand von 205 Stunden pro Monat. Und damit steht der Familie nun sogar Pflegestufe sechs zu. Damit konnte eine Erhöhung um ganze fünf Stufen erreicht werden.
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Viele Fälle in Bezug auf Pflegegeldeinstufungen
Doch das ist kein Einzelfall. Im Durchschnitt gewinnt die AK jeden Tag zwei Gerichtsverfahren, in denen eine höhere Einstufung festgestellt wird. Seit 2021 ist die Zahl der Pflegegeldberatungen um 75 Prozent und die Zahl der erfolgreich abgeschlossenen Fälle um knapp 71 Prozent gestiegen. Eine aktuelle Foresight-Studie im Auftrag der AK Oberösterreich liefert zudem erschreckende Erfahrungsberichte von durch PVA-Gutachter untersuchten Personen. Viele berichten von herabwürdigendem oder einschüchterndem Verhalten bei der Begutachtung und beklagen, dass mitgebrachte Befunde und Unterlagen nicht berücksichtigt werden. „
Es ist wichtig, dass Betroffene bald einen Rechtsanspruch darauf haben, bei den PVA-Untersuchungen eine Vertrauensperson mitzunehmen. Wichtig wäre außerdem, dass Vorbefunde der Betroffenen berücksichtigt werden. Dadurch kann die Qualität der Begutachtungen erhöht werden“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.