Nach hartem Kampf: Pflegegeld für Bub deutlich erhöht

Eine Familie hat ein beeinträchtigtes, autistisches Kind, das sie auf keinen Fall alleine lassen können. Doch der Pflegeaufwand war größer als das dafür vorgesehene Pflegegeld. Deshalb wandte sie sich an die Arbeiterkammer.

Pflegegeld der Stufe eins hat die Familieaus dem Innviertel (Oberösterreich) für ihr autistisches Kind bekommen. Doch der Junge ist hyperaktiv, extrem lärmempfindlich, neigt zu Aggressionen und kann nicht alleine gelassen werden. Ihn alleine zu lassen ist eigentlich unmöglich, denn er könnte sich selbst oder andere verleztzen. Damit ist eine Rund um Betreuung unumgänglich. Doch das Pfelegegeld für diesen Aufwand war basierend auf einem Gutachten der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) viel zu niedrig.

Pflegegeld konnt um fünf Stufen erhöht werden

Die Familie wandte sich deshalb an die Arbeiterkammer Oberösterreich. Diese klagte anschließend gegen den bisherigen Bescheid, um eine Erhöhung des Pflegegeldes zu erreichen. Der vom Sozialgericht beauftragte Sachverständige erstellte daraufhin ein neues Gutachten. Laut diesem besteht ein Pflegeaufwand von 205 Stunden pro Monat. Und damit steht der Familie nun sogar Pflegestufe sechs zu. Damit konnte eine Erhöhung um ganze fünf Stufen erreicht werden.

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