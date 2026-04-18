Behörden decken Pensions-Geheimnis von Frau nach 2 Jahren auf

Über 6.000 Anzeigen und einen Schaden von rund 22,9 Millionen Euro in Form von Sozialleistungsbetrug hat das Bundeskriminalamt (BKA) im Vorjahr aufgeklärt. Gegenüber 5 Minuten zeigt man nun auch zwei spezifische Fälle auf.

Ein Fall, den Abteilungsleiter Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt (BKA) skizziert, handelt von einer ukrainischen Staatsbürgerin, die Leistungen der Grundversorgung in Österreich bezogen hat. Bei der Antragstellung wurden von ihr keine weiteren oder zusätzlichen Einkommen angegeben. Das Aufenthaltsrecht hatte sie aufgrund der Vertriebenenverordnung, weiß der BKA-Abteilungsleiter außerdem. Im Rahmen einer Kontrolle wurde jedoch festgestellt, dass sie eine Pensionsleistung aus der Ukraine bekommt. Das ging über zwei Jahre hinweg, die Grundversorgung wäre bei Bekanntsein dieser Leistung entweder zum Teil oder zur Gänze weggefallen, so Tatzgern gegenüber 5 Minuten. Wie hoch der Schaden in dem Fall genau ist, bleibt jedoch unbeantwortet.

Tschechin betreibt Wohnungsprositution und bekommt Mindestsicherung

Ein weiterer Fall handelt von einer tschechischen Staatsbürgerin. Sie hat drei Jahre lang Mindestsicherung bezogen und parallel dazu illegal Wohnungsprostitution betrieben. Dadurch erwirtschaftete sie sich ein zusätzliches Einkommen von mindestens 1.000 Euro. Dieses Zusatzeinkommen hat sie der auszahlenden Stelle jedoch verschwiegen. Ertappt wurde sie schließlich im Zuge von Drogenermittlungen. „Eine Kontoflussanalyse ergab die Beweise zur gewerbsmäßigen Begehung des Sozialleistungsbetrugs„, erklärt Tatzgern. Dem Staat ist dadurch ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden.

Pensions- und Pflegegeld-Betrüger ebenfalls aufgedeckt

Zwei weitere Fälle, die der BKA-Abteilungsleiter auf Nachfrage von 5 Minuten preisgegeben hat, handeln von einem Mann, der über viele Jahre hinweg, das österreichische Pensionssystem betrogen und dadurch einen Schaden von 270.000 Euro verursacht hat. Alles dazu auch hier auf 5min.at: PVA-Anzeige: Pensions-Betrüger ergaunert 270.000 Euro aus Österreich. Der zweite Fall handelt von einem Pflegegeld-Bezieher der Stufe 7, der bei Kontrollen am Wiener Flughafen ganz ohne Krücken oder sonstige Hilfsmittel herumgehen konnte. Alle Infos dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Pflegegeld Stufe 7: Mann spaziert Polizei problemlos entgegen.

Mehr Fälle, geringerer Schaden im Jahr 2025 aufgedeckt

Außerdem hat man kürzlich auch Bilanz zum Sozialleistungsbetrug 2025 gezogen. Laut Tatzgern wurden in dem Jahr 6.062 Anzeigen erstattet. So konnte ein Schaden in der Höhe von 22,9 Millionen Euro aufgeklärt werden. Vergleicht man das mit dem Vorjahr, zeigt sich, dass zwar deutlich mehr Anzeigen erstattet wurden (2024: 4.865), der aufgedeckte Schaden jedoch etwas geringer war (2024: 23,3 Millionen Euro).