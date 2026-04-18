Milchpreise: Wir zahlen drauf, die Bauern kämpfen um ihre Existenz

Während die Preise im Supermarkt steigen, stürzen die Erzeugerpreise für Österreichs Bauern seit dem Jahreswechsel ab. Steigende Kosten und neue Steuern bringen die heimischen Milchbetriebe in Existenz-Not.

Wer am Kühlregal nach Butter oder Käse greift, sorgt sich meist um das eigene Geldbörserl. Doch blickt man hinter die Kulissen der österreichischen Molkereien und Bauernhöfe, zeigt sich ein trauriges Bild: Trotz stabiler Umsätze im Jahr 2025 kämpfen die Milchbauern aktuell mit einem Preisverfall und neuen Belastungen.

Verschnaufpause ist vorbei…

„Diese Entwicklung war nach mehreren schwierigen Jahren notwendig, um die Kostensteigerungen auf den Höfen zu bewältigen“ so einer Aussendung – mit Blick auf das vergangene Jahr. Die durchschnittliche Anlieferung je Landwirt stieg von 166,1 t auf 176,9 t. Das durchschnittlich ausbezahlte Milchgeld je Landwirt (Umsatz aus Milchverkauf) lag mit 112.482 Euro incl. USt. um 19,1 Prozent über dem Vorjahr. Doch die kurze Verschnaufpause ist vorbei. Während der Erzeugerpreis 2025 noch bei durchschnittlich 63,58 Cent lag, ist er im Februar 2026 bereits auf 45,75 Cent/kg eingebrochen. Für die Landwirte ist das eine existenzielle Bedrohung. Trotz der Bemühungen um höchste Standards bei Tierwohl und Nachhaltigkeit sank die Zahl der Milchbauern allein im letzten Jahr um 3,5 Prozent auf nur noch 20.811 Betriebe, so in einer aktuellen Aussendung vom MVÖ – Milchverband Österreich.

Warum die Preise unter Druck geraten Das Problem liegt vor allem im Ausland: In der EU wird deutlich mehr Milch produziert als nachgefragt. In einigen EU-Ländern stieg die Anlieferung seit Ende 2025 um über 10 Prozent. Dieses Überangebot drückt die Preise weltweit – ein Trend, dem sich auch die exportstarke österreichische Milchwirtschaft nicht entziehen kann. Gleichzeitig steigen die Kosten im Inland weiter an. Neben hohen Energiepreisen sorgt vor allem die geplante Plastiksteuer für Unmut. Laut Helmut Petschar droht hier eine „massive Mehrbelastung“ für Konsumenten und Wirtschaft, die den Effekt der geplanten Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel sofort wieder verpuffen ließe.

Unsicherer Blick in die Zukunft

Ob sich der Markt 2026 stabilisiert, bleibt abzuwarten. Die weltpolitische Lage und sprunghafte Zölle, etwa durch die USA oder China, machen das Exportgeschäft unberechenbar. Zudem warnt die Branche vor der Liberalisierung der „Neuen Gentechnik“ durch die EU-Kommission, die den mühsam aufgebauten Standard der Gentechnikfreiheit in Österreich gefährden könnte.

Das sind die Fakten: Mit 18,1 Prozent hat Österreich den höchsten Biomilch-Anteil der gesamten EU. Fast die Hälfte (44,3 Prozent) der heimischen Milchprodukte geht ins Ausland, vor allem Käse nach Deutschland und Italien. Ein durchschnittlicher österreichischer Milchbauer hält nur 25,8 Kühe – international ein sehr kleiner, aber nachhaltiger Wert.

Am Ende geht es um mehr als nur Zahlen…

Es geht um die Versorgungssicherheit. Die Botschaft der Branchenvertreter ist klar: Wer regionale Qualität will, muss die Rahmenbedingungen dafür schützen. „Die österreichische Milchwirtschaft bringt allen was, sie ist ein wesentlicher Bestandteil Österreichs“, so Helmut Petschar. Eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung soll künftig dafür sorgen, dass Konsumenten die Leistungen der Bauern beim Kauf auch wirklich erkennen können, heißt es in der Aussendung. „Wir erwarten uns seitens der Regierung eine unterstützende und wertschätzende Politik für unsere Produkte und unsere Leistungen, z. B. auch über eine entsprechende Kennzeichnung der Herkunft der Produkte, damit der Konsument auch sieht, welche Produkte unter welchen Bedingungen hergestellt werden“, so abschließend.