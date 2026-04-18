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Diese Nachricht ist ein Betrugsversuch.
Österreich
18/04/2026
ÖAMTC warnt

Achtung: Betrüger locken mit gefälschten 250-Euro-Tankgutscheinen

Aktuell kursieren täuschend echte Nachrichten, die im Namen des ÖAMTC einen 250-Euro-Tankgutschein versprechen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)

„Sprit zu teuer? ÖAMTC unterstützt Autofahrer!“ – mit dieser vielversprechenden Nachricht versuchen Betrüger derzeit, User via WhatsApp, SMS und Social Media in die Falle zu locken. Als Köder dient ein angeblicher Tankgutschein im Wert von 250 Euro, einzulösen bei OMV, Shell, ENI oder BP. Doch der ÖAMTC warnt: Hinter dieser Nachricht stecken Betrüger, so auf der Webseite.

Warst du schon einmal Opfer eines Online-Betrugs?

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Täuschend echtes Design

Die Nachricht wirkt auf den ersten Blick professionell: Das bekannte Logo des Mobilitätsclubs wird verwendet, und aktuelle Themen wie der „Konflikt im Nahen Osten“ oder die „Energiekrise“ werden als Vorwand genutzt. Wer jedoch auf den beigefügten Link (oft dubiose Adressen wie „wpofferlnk.com“) klickt, erlebt wohl eher eine böse Überraschung.

Schon geklickt? Das kannst du jetzt tun!

    1. Bank kontaktieren: Kreditkarte sofort sperren und Abrechnungen prüfen.
    2. Passwörter ändern: Zugangsdaten ändern.
    3. Virenscan durchführen

Nicht auf den Link klicken

Der ÖAMTC warnt: Nicht auf den Link klicken. „Derzeit sind gefälschte WhatsApp Nachrichten im Umlauf, die mit einem Tankgutschein des ÖAMTC locken“, so der ÖAMTC. „Ebenso wurde ein gefälschtes E-Mail gemeldet, welches dazu auffordert, einen Geldbetrag zu bezahlen um ein vermeintliches Bußgeld abzuwenden“.

Bild auf 5min.at zeigt eine Betrugsnachricht.
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Vorsicht: Hier solltest du nicht auf den Link klicken.

Daran erkennt ihr den Fake:

    • Die URL: Der ÖAMTC nutzt niemals Adressen wie „wpofferlnk.com“. Echte Gewinnspiele finden ausschließlich auf oeamtc.at statt.

    • Die Forderung: Der Club fragt niemals Kreditkartendaten für Gewinnspiele oder Umfragen ab.

    • Der Login: Echte Aktionen erfordern fast immer einen Login im geschützten „Mein ÖAMTC“-Bereich.
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