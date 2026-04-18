Achtung: Betrüger locken mit gefälschten 250-Euro-Tankgutscheinen

„Sprit zu teuer? ÖAMTC unterstützt Autofahrer!“ – mit dieser vielversprechenden Nachricht versuchen Betrüger derzeit, User via WhatsApp, SMS und Social Media in die Falle zu locken. Als Köder dient ein angeblicher Tankgutschein im Wert von 250 Euro, einzulösen bei OMV, Shell, ENI oder BP. Doch der ÖAMTC warnt: Hinter dieser Nachricht stecken Betrüger, so auf der Webseite.

Warst du schon einmal Opfer eines Online-Betrugs? Ja, leider Nein, zum Glück nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Täuschend echtes Design

Die Nachricht wirkt auf den ersten Blick professionell: Das bekannte Logo des Mobilitätsclubs wird verwendet, und aktuelle Themen wie der „Konflikt im Nahen Osten“ oder die „Energiekrise“ werden als Vorwand genutzt. Wer jedoch auf den beigefügten Link (oft dubiose Adressen wie „wpofferlnk.com“) klickt, erlebt wohl eher eine böse Überraschung.

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Nicht auf den Link klicken

Der ÖAMTC warnt: Nicht auf den Link klicken. „Derzeit sind gefälschte WhatsApp Nachrichten im Umlauf, die mit einem Tankgutschein des ÖAMTC locken“, so der ÖAMTC. „Ebenso wurde ein gefälschtes E-Mail gemeldet, welches dazu auffordert, einen Geldbetrag zu bezahlen um ein vermeintliches Bußgeld abzuwenden“.

©KK Vorsicht: Hier solltest du nicht auf den Link klicken.