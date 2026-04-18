25-Jähriger rast mit 146 km/h durch 70er-Zone – Motorrad beschlagnahmt

Im Bezirk Perg ging der Polizei ein Motorradfahrer ins Netz, der massiv zu schnell unterwegs war. Die Konsequenzen für den 25-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten folgten prompt.

Deutlich zu schnell war ein 25-Jähriger am Freitagnachmittag, 17. April 2026, im oberösterreihischen Bezirk Perg unterwegs. Der Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der B119 von Grein kommend in Richtung Dimbach. Im Gemeindegebiet von Grein wurde er schließlich von einer Polizeistreife gemessen. Statt der erlaubten 70 km/h zeigte das Messgerät 146 km/h an, also mehr als doppelt so schnell wie erlaubt.

Polizei greift sofort ein

Nach der Messung blieb es nicht bei einer Verwarnung. Die Beamten stoppten den Motorradfahrer umgehend und leiteten die nötigen Schritte ein. Die massive Geschwindigkeitsüberschreitung hatte direkte Folgen für den 25-Jährigen. Dem Lenker wurde noch vor Ort der Führerschein vorläufig abgenommen. Doch damit nicht genug: Auch sein Motorrad ist er vorerst los. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Perg wurde das Fahrzeug beschlagnahmt.