30.000 Euro? Gebrauchtes iPhone wird zum Preis eines Neuwagens angeboten

Da reibt man sich die Augen: Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, stolperte über ein Angebot der besonderen Art. Ein iPhone wird dort für satte 30.000 Euro gelistet – und das im gebrauchten Zustand.

Ein iPhone zum Preis eines Autos - das gibt es aktuell in einem Onlineshop.

Ein iPhone zum Preis eines Autos - das gibt es aktuell in einem Onlineshop.

30.000 Euro für ein gebrauchtes Smartphone? Was wie ein Scherz klingt, war am heutigen Samstag tatsächlich Realität in einem Online-Shop. Auf der Suche nach Schnäppchen entdeckte ein 5-Minuten-Leser ein Angebot, das wohl nicht ganz so „günstig“ ist.

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Ist die Inflation bei iPhone angekommen?

Konkret geht es um ein „iPhone 17 Pro“ in Orange mit 512 GB Speicher. Das Gerät wird als „Refurbished: Exzellent“ beworben – also ein gebrauchtes Gerät in Top-Zustand. „Inflation ist bei Apple scheinbar ankommen“, schreibt der Leser an 5 Minuten. Normalerweise kostet das neue iPhone 17 Pro mit einem Speicherplatz von 512 GB etwa 1.500 Euro. Hier ein Gebrauchtes 28.500 Euro mehr? Es handelt sich offensichtlich um einen Fehler. Zum Vergleich: Für diese Summe bekommt man im Autohaus bereits einen soliden Neuwagen.