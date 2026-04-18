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/ ©Montage: Canva Pro
Bild auf 5min.at zeigt die Krankheit Mpox
In Österreich wurden heuer bereits zehn Mpox-Fälle gemeldet.
Österreich
18/04/2026
Insgesamt 10 Fälle

Neue „Affenpocken“-Variante: 9 Fälle in Österreich bestätigt

In Österreich wurden heuer bereits zehn Fälle von Mpox (früher Affenpocken) bestätigt. Bei fast allen Fällen handelt es sich um die neue, ansteckendere Variante „Klade Ib“.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)

Das Thema Mpox (früher Affenpocken) rückt wieder verstärkt in den Fokus der Gesundheitsbehörden. Wie die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt, wurden im Jahr 2026 bisher insgesamt zehn Erkrankungsfälle nachgewiesen. Besonders auffällig: Von den zehn gemeldeten Fällen entfallen neun auf die neue Variante Klade Ib. Diese Mutation trat erstmals Mitte Februar in Österreich auf, dies wurde labordiagnostisch bestätigt.

Ansteckender, aber bisher keine schweren Verläufe

Die Variante Klade Ib sorgt international für Aufmerksamkeit, da sie nach Beobachtungen in Afrika als leichter übertragbar gilt und potenziell schwerere Krankheitsverläufe auslösen könnte. Für Österreich gibt die AGES jedoch vorerst Entwarnung: „In europäischen Ländern, einschließlich Österreich, wurden bislang keine schwereren Verläufe beobachtet“, so das Pressemanagement der AGES gegenüber 5 Minuten. Gut zu wissen: „Die aktuell verfügbaren Mpox Impfstoffe, gelten auch gegen Klade Ib als wirksam“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2026 um 17:15 Uhr aktualisiert
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