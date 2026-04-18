Pensionistin (82) von Bus erfasst – ins Spital gebracht

Schwerer Unfall im Bezirk Schärding: In Pyrawang wurde eine 82-Jährige beim Überqueren der B130 von einem Linienbus erfasst. Die Pensionistin musste verletzt ins Klinikum gebracht werden.

Am Samstagvormittag, dem 18. April 2026, kam es im Ortsgebiet von Pyrawang (Gemeinde Esternberg, Oberösterreich) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land war gegen 10.30 Uhr mit einem Linienbus auf der Nibelungen Straße B130 von Linz in Richtung Passau unterwegs. Bei einer Bushaltestelle hielt er an, um einen Fahrgast aussteigen zu lassen. Danach setzte er seine Fahrt wieder fort, doch nur wenige Augenblicke später kam es zur Kollision.

Pensionistin überquert Straße

Zur gleichen Zeit querte eine 82-jährige Frau aus dem Bezirk Schärding die Bundesstraße. Laut Angaben befand sie sich rund 15 Meter vor dem Bus, als sie die Fahrbahn überquerte. Der Busfahrer dürfte die Pensionistin übersehen haben. Im Frontbereich des anfahrenden Linienbusses kam es schließlich zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Durch die Wucht des Aufpralls kam die 82-Jährige zu Sturz und blieb auf der Straße liegen. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. „Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Schärding gebracht“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.