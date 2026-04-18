Leistungstarif: So sparst du in Zukunft bei deiner Stromrechnung

Wer künftig viele Geräte gleichzeitig einschaltet, muss tiefer in die Tasche greifen. Wir haben für euch zusammengefasst, was der neue Leistungstarif bedeutet.

Bisher war es einfach: Wer viel Strom verbraucht hat, hat viel gezahlt. Ab voraussichtlich Jänner 2027 kommt jedoch eine Änderung auf uns zu: Der sogenannte Leistungstarif. Das bedeutet: Es zählt nicht mehr nur, wie viel Strom ihr insgesamt braucht, sondern vor allem, wie viel gleichzeitig aus der Steckdose fließt.

Warum wird der Tarif geändert?

Unsere Stromnetze kommen durch immer mehr E-Autos, Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen an ihre Grenzen, heißt es in einer aktuellen Aussendung von Netz Niederösterreich. Um teure Netzausbau-Kosten zu sparen, wollen die Netzbetreiber „Lastspitzen“ vermeiden. Brigitte Ederer vom Forum Versorgungssicherheit erklärt: „Wer darauf achtet, nicht allzu viele Geräte gleichzeitig in Betrieb zu nehmen, soll profitieren.“

Das Beispiel E-Auto: Schnellladen wird teurer

Ein praktisches Beispiel macht den Unterschied deutlich: Entweder lädst du dein E-Auto langsam über Nacht (5 kW Leistung) oder du lädst die Batterie per Schnelllader in zwei Stunden voll (25 kW Leistung). Obwohl die Strommenge gleich bleibt, belastet Variante B das Netz viel stärker. Künftig wird der „Schnell-Lader“ für diese hohe Beanspruchung mehr bezahlen müssen als der „Langsam-Lader“.

Würdest du auf ein Elektroauto umsteigen? Ja, sofort! Vielleicht, wenn es mehr Ladepunkte gibt. Nein, ich bleibe bei meinem Verbrenner. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Smart Meter wird zum Preis-Wächter

Technisch möglich macht das der Smart Meter. Er misst euren Verbrauch in Viertelstunden-Intervallen. Die höchste gemessene Spitze in einem Monat bestimmt dann einen Teil eures Netzentgelts. Für „normale“ Wohnungskunden mit gleichmäßigem Verbrauch soll es laut Experten zu keinen Mehrkosten kommen. Wer aber eine Wärmepumpe oder ein E-Mobil besitzt, sollte sein Verhalten prüfen, heißt es.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2026 um 16:47 Uhr aktualisiert