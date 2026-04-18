52-Jährige zwischen Traktor und Anhänger eingeklemmt

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten in Leins kam es heute zu einem Unfall. Eine 52-jährige Frau wurde zwischen einem Traktor und einer Anhängerdeichsel eingeklemmt.

Ein gewöhnlicher Arbeitstag auf dem Feld endete am heutigen Samstag, dem 18. April, für eine Einheimische im Krankenhaus. Gegen 9.30 Uhr war die 52-jährige Österreicherin gerade dabei, die Deichsel eines Anhängers an einen Traktor anzukuppeln. Doch während des Vorgangs setzte sich die Deichsel plötzlich in Bewegung. Sie wurde zwischen dem schweren Traktor und der Deichsel eingeklemmt. Die 52-Jährige wurde verletzt. Sie wurde mit dem „Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck verbracht“, so die Tiroler Polizei.