Bei Holzarbeiten: Frau gerät in laufendes Kreissägeblatt

Ein Ehepaar war am heutigen Samstagvormittag, dem 18. April, gerade gemeinsam mit Holzarbeiten beschäftigt, als es zum Unglück kam. Die beiden wollten Holzstämme mit einer Wipp-Kreissäge ablängen – der Mann hob die Stämme auf die Maschine, während seine Frau die Säge bediente. Die Frau griff mit der linken Hand vermutlich in Richtung eines Stammes und geriet dabei direkt in das rotierende Sägeblatt, so die Polizei Vorarlberg. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen an der Hand zu. Ihr Ehemann setzte die Rettungskette in Gang und leistete bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Sie wurde mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.