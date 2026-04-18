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/ ©Kärntner Zivilschutzverband
ein Bild auf 5min.at zeigt den Notarzthubschrauber der ARA Flugrettung.
Die Verletzte wurde nach Feldkirch geflogen.
Vorarlberg
18/04/2026
Schwer verletzt

Bei Holzarbeiten: Frau gerät in laufendes Kreissägeblatt

Am Samstagvormittag kam es bei Sägearbeiten zu einem Arbeitsunfall. Eine Frau geriet mit der Hand in eine laufende Wipp-Kreissäge und erlitt dabei schwere Verletzungen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)

Ein Ehepaar war am heutigen Samstagvormittag, dem 18. April, gerade gemeinsam mit Holzarbeiten beschäftigt, als es zum Unglück kam. Die beiden wollten Holzstämme mit einer Wipp-Kreissäge ablängen – der Mann hob die Stämme auf die Maschine, während seine Frau die Säge bediente. Die Frau griff mit der linken Hand vermutlich in Richtung eines Stammes und geriet dabei direkt in das rotierende Sägeblatt, so die Polizei Vorarlberg. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen an der Hand zu. Ihr Ehemann setzte die Rettungskette in Gang und leistete bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Sie wurde mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

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