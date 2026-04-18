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Bild auf 5min.at zeigt Skitourengeher
Ein Schneefeld wurde der jungen Alpinistin zum Verhängnis.
Heinsberg/Tirol
18/04/2026
Tragisch

28-jährige Alpinistin nach Suchaktion tot aufgefunden

Eine großangelegte Suchaktion nach einer vermissten Bergsteigerin endete am Samstagvormittag. Die 28-Jährige konnte nur noch tot unterhalb des Schartschrofens geborgen werden.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(172 Wörter)

Eine 28-jährige Deutsche, die am Freitag zu einer Tour in Richtung Rote Flüh aufgebrochen war, ist tödlich verunglückt. Die junge Frau aus dem Landkreis Heinsberg hatte den Gipfel bereits am frühen Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr erreicht. Als sie jedoch nicht wie vereinbart zurückkehrte und ihr Bruder keinen Kontakt mehr zu ihr herstellen konnte, schlug er Alarm. Noch am selben Abend startete eine große Suchaktion der Bergrettungen Nesselwängle, Vils und Reutte. Zum Einsatz kamen neben Suchtrupps auch Wärmebild-Drohnen und ein FLIR-Hubschrauber aus Salzburg.

Absturz auf Schneefeld

Am Samstagmorgen setzte der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ die Suche fort – mit Erfolg, doch leider kam jede Hilfe zu spät. Die Vermisste wurde unterhalb des Schartschrofens (1.968 m) im Reintal gesichtet. Nach ersten Ermittlungen passierte das Unglück beim Abstieg: Die 28-Jährige dürfte auf einem Schneefeld ausgerutscht und in der Folge rund 120 Höhenmeter über felsiges Gelände abgestürzt sein. Ihr Leichnam wurde vom Hubschrauber geborgen und ins Tal geflogen.

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